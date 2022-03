Chi è il giovane che ha convinto Apple, Google e Facebook a lasciare la Russia di Putin

E' in un rifugio sotterraneo in un luogo segreto a Kiev: da lì, da 12 giorni, il più giovane ministro del governo ucraino, Mikhailo Fedorov, 31 anni, sta conducendo una guerra digitale alla Russia. La sua arma preferita sono i social media.

Chi è Mikhailo Fedorov

Sin dal primo giorno dall'inizio dell'invasione, Mikhailo Fedorov, responsabile della Transizione digitale del Paese, ha esortato gli amministratori delegati delle grandi imprese a tagliare i legami con Mosca. Ha anche preso la mossa senza precedenti di creare un volontario "Esercito IT dell'Ucraina" per lanciare attacchi informatici contro "il nemico". Infaticabile, il ministro ha scritto a tutte le grandi compagnie - Apple, Google, Meta, Twitter, YouTube, Microsoft, Sony, Oracle... - per esortale a isolare la Russia. Fedorov pubblica quindi le sue lettere, oltre ad alcune delle risposte, sui social media in modo che il mondo possa vederle.

È impossibile dire se questo abbia influenzato le azioni delle società, ma la maggior parte di esse ha cambiato la propria politica nei confronti della Russia nei giorni successivi,interrompendo la vendita di prodotti, come Apple, o interrompendo le operazioni. L'annuncio di sabato da parte di PayPal della sospensione dei servizi in Russia è apparso sul feed Twitter di Fedorov prima di essere riportato dai media. Così anche la notizia che Samsung e Nvidia stanno interrompendo tutti gli affari con la Russia, cosa che ha il ministro ha pubblicamente chiesto sui suoi feed social.

Secondo Alex Bornyakov, viceministro di Fedorov, citato dal Washington Post, il capo della Transizione digitale di Kiev avrebbe fatto pressione per ricevere aiuto durante la guerra ad almeno 50 società tech. Nel frattempo, il suo team avrebbe provato a coinvolgere un gruppo di cittadini ucraini espatriati per convincere le aziende ad agire davvero. Fedorov ha lanciato appelli anche al fiorente mondo delle criptovalute. La richiesta è quella di bloccare utenti russi e i servizi nel Paese avversario e far fiorire le raccolte fondi di Kiev. Obiettivo, scrive sempre sui social Fedorov, raggiungere i 100 milioni. Intanto, in un anno, i follower del suo profilo Twitter sono passati da qualche decina a oltre 210mila.

Un tweet di Fedorov a Elon Musk subito dopo l'inizio dell'invasione ha portato rapidi risultati. In 48 ore il miliardario magnate della tecnologia aveva messo al servizio dell'Ucraina la sua costellazione di satelliti Starlink e inviato un camion carico di terminali predisposti per Internet in Ucraina. Il servizio è una potenziale ancora di salvezza per il governo se le reti Internet e di telecomunicazione vengono danneggiate o distrutte, anche se Musk da allora ha avvertito che le antenne paraboliche potrebbero diventare un bersaglio per i missili russi e dovrebbero essere usate con cautela.

Fedorov ha più di mezzo milione di follower in totale su Twitter, Facebook, Instagram e Telegram e li usa per trasmettere il suo messaggio. "Ogni piattaforma è molto importante per noi ora e stiamo sfruttando ogni opportunità per attirare l'attenzione di grandi aziende su questo orrore che sta accadendo ora in Ucraina. Stiamo cercando di portare la verità ai russi per farli protestare contro la guerra", ha detto alla BBC.

Il ministro online parla principalmente in ucraino, ma da quando è scoppiata la crisi è passato all'inglese su Twitter, cosa che gli consente di aver maggior impatto. "Twitter è diventato uno strumento efficiente che stiamo utilizzando per contrastare l'aggressione militare russa. È il nostro strumento intelligente e pacifico per distruggere l'economia russa", afferma. A settembre 2021 dall'Ucraina era volato direttamente nella Silicon Valley per incontrare Tim Cook e iniziare a programmare la transizione digitale per cui è stato chiamato a dirigere l’omonimo ministero. Nessuno poteva immaginare che soltanto 5 mesi dopo si sarebbe trovato in un bunker di Kiev a chiedere l'aiuto e l'attenzione del mondo intero.