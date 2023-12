"Non ci sono soldi, faremo riforme shock": Milei giura da presidente

"Non ci sono soldi" nelle casse del Paese. E per questo "non c'è alternativa" a una serie di riforme "shock" per aggiustare i conti pubblici. Con questo messaggio alla popolazione, l'ultraliberista Javier Milei ha prestato giuramento al Congresso argentino ed è diventato il nuovo presidente dello Stato sudamericano.

Milei, 53 anni, ha ricevuto dalle mani del presidente uscente Alberto Fernández, la fascia e il bastone presidenziali. Governerà con un eseutivo ridotto di ministri che provengono in gran parte da imprese private e non hanno precedenti esperienze politiche. È il caso in particolare dell'ingegnere Nicolás Posse, che assume la carica di capo di gabinetto, dell'economista Diana Mondino che diventa ministra degli Esteri, dell'avvocato esperto di media Mariano Cúneo Libarona, nominato ministro della Giustizia, e di Sandra Pettovello, giornalista e produttrice televisiva che si occuperà del mega-ministero del Capitale umano, che comprenderà Istruzione, Lavoro e Sviluppo sociale.

Milei entrando alla Congresso ha firmato il libro d'onore e ha lasciato il suo messaggio ormai classico: "Viva la libertad, carajo" (Viva la libertà, cavolo). Poi, si è rivolto ai cittadini preannunciando una stagione di riforme lacrime e sangue: per l'Argentina "non c'è alternativa all'aggiustamento e non c'è alternativa allo shock". Nelle casse del Paese "non ci sono soldi" e il programma di riforme e stabilizzazione economica "avrà un impatto sul livello di attività, di inflazione e di povertà", ha assicurato Milei. "Attraverseremo un periodo di stagflazione ma sarà l'ultimo sorso amaro che dovrà deglutire l'Argentina. Abbiamo ricevuto la peggior eredità della storia", ha aggiunto.

Alla cerimonia di insediamento c'erano alcuni esponenti dell'internazionale della nuova destra: dall'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro al leader di Vox, lo spagnolo Santiago Abascal, passando per il premier ungherese Viktor Orban. Tra i presenti, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in questi giorni deve fare i conti con l'opposizione proprio di Orban al nuovo piano di aiuti dell'Ue. Tra gli assenti di peso, il capo di Stato brasiliano Ignácio Lula da Silva.