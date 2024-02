Dallo Stato "associazione criminale" ai pasticcini per il Papa: lo show di Milei in Italia

Pochi mesi fa l'aveva definito l'"imbecille", oggi è diventato "l'argentino più importante della storia". Il presidente argentino Javier Gerardo Milei, del resto, non ha mai risparmiato colpi di scena. Nel corso della sua visita in Vaticano di oggi, lunedì 12 febbraio, ha portato al Pontefice anche una scatola dei famosi 'alfajores' (tipici dolcetti argentini farciti con 'dulce de leche') e biscotti al limone. Questione di pragmatismo: Milei sa che la popolarità di Bergoglio in Argentina è altissima e che un presidente argentino non può governare senza buoni rapporti con la Santa Sede.

"Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e la Repubblica Argentina e la volontà di rafforzarle ulteriormente. Ci si è poi soffermati sul programma del nuovo Governo per contrastare la crisi economica" afferma la nota vaticana, con l'ironia di uno dei presidenti più ultraliberisti al mondo costretto ad ascoltare le ragioni della dottrina sociale della chiesa cara al pontificato di Bergoglio.

Un'evidente contraddizione che Milei ha provato a esorcizzare a suo modo. Ad esempio concedendosi un selfie fuori programma con alcuni suoi concittadini scendendo dall'auto prima dell'arrivo in Piazza San Pietro. Ma, nel corso della sua visita ufficiale in Italia ha trovato anche il tempo per spiegare il suo pensiero e, anche questa volta, le parole non sono state all'insegna della sobrietà.

"Lo stato è un criminale, il comunismo una malattia dell'anima"

"Filosoficamente sono anarcocapitalista e quindi sento un profondo disprezzo per lo Stato. Io ritengo che lo Stato sia il nemico, penso che sia un'associazione criminale. Ogni volta che vai a comprare qualcosa in un luogo, lo Stato ti deruba tramite le tasse; quindi, lo Stato ti ruba tutti i giorni" ha dichiarato Milei intervistato dalla trasmissione di Rete Quattro, di Nicola Porro, "Quarta Repubblica".

L'inquilino dalla Casa Rosada non ha colto l'ironia implicita di un capo che definisce "criminale" la stessa organizzazione che presiede, ma ha fornito la ricetta per superare questa contraddizione. Quale? Semplice: "L'unico modo di entrare nel sistema è 'dinamitare' il sistema" ammette Milei.

Ma il presidente argentino ne ha anche per il comunismo, che rimane una vera e propria ossessione: "Il comunismo originariamente pensavo che fosse un problema mentale. Perché il socialismo puro è stato sconfitto dalla teoria economica. Ho pensato prima che fosse un problema di indole, di carattere mentale. Ma, poi, mi sono reso conto che era qualcosa di molto peggio, che era una malattia dell'anima. Quando il socialismo è stato applicato bene, hanno assassinato più di 6 milioni di esseri umani" ha chiosato.

Milei ha anche dichiarato di essere italiano "per il 75% e per il 25% di origine slave" e di avere una vera e propria passione per Roma e per l'opera italiana.

Gli incontri con Meloni e Mattarella

Interviste e selfie a parte, il presidente argentino ha incontrato, nella giornata di oggi, lunedì 12 febbraio, anche la premier Meloni a Palazzo Chigi e il presidente Mattarella al Quirinale.

"Oggi ho accolto a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Argentina Javier Milei. Un incontro positivo nel quale abbiamo dialogato sullo sviluppo di nuovi partenariati in settori chiave per le nostre economie come l'energia, le infrastrutture e l'agroalimentare. Italia e Argentina vantano un profondo legame storico e culturale che auspichiamo possa proseguire per una rinnovata cooperazione in diversi ambiti". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. E nei media argentini si parla di "grande sintonia", con Milei che avrebbe invitato la nostra premier a Buenos Aires in autunno.

Ma gli obiettivi di Milei sembrano più "alti" dei semplici scambi commerciali. E i commenti più peculiari si osservano scorrendo il profilo X (l'ex Twitter) del presidente argentino. "Trema il comunismo mondiale", afferma uno dei messaggi ripostati da Milei. "L'ultima cosa che vedrà il comunismo mondiale prima di essere distrutto", recita un secondo post accompagnato da una foto ufficiale dell'incontro dei due tenuto a Palazzo Chigi.

Un terzo messaggio replicato da Milei afferma che "un'alleanza strategica tra Argentina e Italia, guidate da Milei e Meloni, attorno a una visione del mondo e una filosofia comuni, sarà decisiva per la difesa dell'occidente".

Insomma, il comunismo a quanto pare è vivo e vegeto, almeno nella testa di Milei, e il nostro governo è l'avanguardia della "resistenza". E no, non è una puntata di Black Mirror.