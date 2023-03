Milioni di pesci morti bloccano un fiume: "Colpa della siccità"

Milioni di pesci morti e in decomposizione hanno bloccato gran parte di un fiume situato nel remoto sud-est dell'Australia. È la terza volta dal 2018 che si verifica un fenomeno del genere nello stesso corso d'acqua. Ma stavolta, il numero di pesci morti sarebbe nettamente superiore a quelli registrati nelle precedenti occasioni. Lo riportano i media locali.

Il governo dello stato del New South Wales ha riferito che milioni di pesci sono morti nel fiume Darling vicino al villaggio di Menindee. Il motivo sarebbe riconducibile alla successione di un periodo di forti piogge e di uno, attuale, caratterizzato da caldo estremo e siccità. Secondo le autorità locali, le popolazioni di aringhe e carpe sono aumentate drasticamente nel fiume a seguito delle recenti inondazioni, ma da allora l'acqua si è ritirata per via della siccità prolungata. "La morte di questi pesci è legata al basso livello di ossigeno nell'acqua (ipossia), mentre le acque alluvionali si ritirano", si legge in una nota ufficiale.

#Breaking: enormous fish kill in #Menindee outback NSW, a few weeks after 10s of 1000s of fish died - @NSWDPIE_Water at the time said it was due to low dissolved oxygen levels, due to increase in biomass as flood waters recede. Locals say this is worse than the 2018-19 fish kills pic.twitter.com/U31zNRRzIU