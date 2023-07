Milioni di mail del Pentagono inviate all'alleato di Putin per sbaglio

Milioni di email scritte dal personale militare del Pentagono, tra cui documenti diplomatici, dichiarazioni dei redditi, password e dettagli di viaggio di alti ufficiali, sono state mandate per sbaglio in Mali a causa di un banale errore di battitura. Il pratica l'email utilizzata dalle forze armate statunitensi termina con il suffisso '.mil' ma se per sbaglio si dimentica la 'i' rimane '.ml', il dominio del Mali, e la posta elettronica viene inviata al Paese dell'Africa Occidentale, una nazione dilaniata dal 2012 da terrorismo e dalla guerra civile. Il Mali ha recentemente tagliato i suoi rapporti diplomatici con la Francia, di cui è una ex colonia, per avvicinarsi alla Russia di Vladimir Putin, e sul suo territorio ci sono ance mercenari di Wagner, che stanno aiutando il governo a combattere i ribelli.

Come racconta il Financial Times nessuna delle email sbagliate comprendeva informazioni classificate, ma tra quelle sensibili c'era l'itinerario del generale James McConville, capo di stato maggiore dell'esercito statunitense, prima di un viaggio in Indonesia quest'anno. Altre mail includevano le cartelle cliniche e fiscali del personale, mappe e foto delle basi militari. Johannes Zuurbier, uno specialista olandese di Internet che è stato incaricato dal Mali di gestire il dominio .ml, ha dichiarato al giornale britannico di essersi imbattuto per la prima volta nel flusso di email provenienti dal Pentagono dieci anni fa e di aver lanciato un allarme. Non vedendo nel tempo alcun cambiamento, ha iniziato a raccogliere esempi e questo mese ha scritto al Pentagono. L'uomo ha detto che il suo contratto con il governo del Mali stava per terminare e ha avvertito: "Questo rischio è reale e potrebbe essere sfruttato da avversari degli Stati Uniti".

Un funzionario del Pentagono ha dichiarato che le email erroneamente indirizzate vengono "bloccate" prima che lascino il dominio .mil. Tuttavia, Zuurbier ha affermato che da gennaio ha raccolto quasi 117mila lettere elettroniche erroneamente indirizzate dal Pentagono, di cui circa mille sono arrivate in Mali in un solo giorno. "Se si dispone di questo tipo di accesso prolungato, è possibile generare intelligence anche solo da informazioni non classificate", ha dichiarato al FT l'ammiraglio Mike Rogers, ex capo della National Security Agency statunitense.

Un portavoce dell'ufficio del Segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato: "Il Dipartimento della Difesa è consapevole del problema e prende sul serio tutte le divulgazioni non autorizzate di informazioni controllate sulla sicurezza nazionale", assicurando di aver "implementato politiche, formazione e controlli tecnici per garantire che le email provenienti dal dominio .mil non vengano recapitate a domini non corretti".

