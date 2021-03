La nave sta affondando, ma ci sono 4 gattini: si tuffa e li salva tutti

Il gesto eroico arriva da parte di un uomo della Marina Militare, che si è buttato in mare per mettere in salvo i gattini rossi. Sarebbero annegati insieme al mercantile se non fosse intervenuto lui

Stavano affondando insieme al mercantile su cui si trovavano e se non fosse intervenuto nessuno 4 gattini avrebbero trovato morte certa nel mare delle Andamane, nell’Oceano Indiano. Per fortuna invece hanno trovato il grande cuore di un uomo della Marina Militare della Thailandia che, insieme ai suoi compagni, era lì per verificare le condizioni dell’incidente e le perdite di carburante.

E’ stato lui, il sottufficiale Wichit Pukdeelon, a vederli e buttarsi in acqua per salvarli uno ad uno. Li ha preso in spalla uno dopo l’altro e li ha messi in salvo. Ha così salvato la vita a 4 gattini rossi che erano a bordo e che erano stati abbandonati dall’equipaggio. I falini stanno bene e sono nelle mani dei militari tailandesi, che hanno anche postato su Facebook le foto per raccontare la vicenda a lieto fine.