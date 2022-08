Mina esplode in spiaggia: morti due turisti a Odessa

Una spiaggia come tante con diverse persone in costume e poi, all’improvviso, un enorme colonna d’acqua che si alza a una manciata di metri dalla riva.

Le immagini durano pochi secondi e mostrano quanto successo a Odessa, la città ucraina affacciata sul Mar Nero che negli ultimi mesi è diventata teatro di diversi scontri.

L'esplosione sarebbe avvenuta sulle spiagge di Zatoka e avrebbe provocato la morte di due persone e il ferimento di una terza persona che avrebbero ignorato il divieto di entrare nell’area per il rischio di trovare delle mine. Da luglio infatti le autorità della regione hanno scelto di non aprire le spiagge ai turisti proprio per evitare questo tipo di incidenti.