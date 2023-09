La minaccia della Corea del Nord, varato un "sottomarino d'attacco nucleare"

La Corea del Nord ha varato il suo primo "sottomarino tattico d'attacco nucleare" operativo e lo ha assegnato alla flotta che pattuglia le acque tra la penisola coreana e il Giappone. Il sottomarino 841, chiamato Hero Kim Kun Ok dal nome di un ufficiale della marina degli anni Quaranta, sarà uno dei principali "mezzi offensivi subacquei della forza navale" del Paese. Il varo del mezzo che, secondo i media locali, servirà a "rafforzare ulteriormente la capacità deterrente nucleare sia in termini di qualità che di quantità" è stato fatto alla presenza del leader Kim Jong-un.

La cerimonia si è tenuta in pompa magna presso i cantieri navali Pongdae a Sinpo, sulla costa nord-orientale del Paese, mercoledì scorso in occasione del 75esimo anniversario della fondazione del Paese, che si celebra domani (sabato 9 settembre), e durante la cerimonia Kim ha tenuto un discorso in cui ha affermato che il sottomarino "sarà uno dei principali mezzi nucleari offensivi" e in cui ha elogiato il piano del Comitato Centrale del partito unico volto a "modernizzare continuamente le forze navali e incoraggiare l'adozione di armi nucleari da parte della Marina in futuro". Dotare la marina di armi atomiche "è una questione urgente in questo momento", ha aggiunto Kim, che si prepara a recarsi a Vladivostok, in Russia, per un vertice con il presidente Vladimir Putin, dove i due leader probabilmente discuteranno delle vendite di armi di Pyongyang per aiutare Mosca nella guerra in Ucraina.

Secondo gli analisti, e sulla base delle immagini diffuse oggi dai media nordcoreani, il vascello sembra essere un sottomarino modificato di classe Romeo di epoca sovietica, che la Corea del Nord ha acquistato dalla Cina negli anni '70 e ha iniziato poi a produrre internamente. Il suo design, con 10 portelli per i tubi di lancio, ha mostrato che molto probabilmente è armato con missili balistici e da crociera. Ma queste armi non aggiungeranno molto valore alle più robuste forze nucleari terrestri del Nord, perché i vecchi sottomarini usati come base del nuovo progetto sono relativamente rumorosi, lenti e hanno un raggio d'azione limitato, il che significa che potrebbero non sopravvivere a lungo durante una guerra, ha detto alla Reuters Vann Van Diepen, un ex esperto di armi del governo degli Stati Uniti che lavora con il progetto 38 North a Washington. "Quando questa cosa sarà dispiegata sul campo, sarà piuttosto vulnerabile alla guerra antisommergibile alleata", ha detto. "Quindi penso che da un punto di vista militare non abbia molto senso".

I militari della Corea del Sud hanno detto che il sottomarino non sembrava pronto per le normali operazioni e che c'erano segni che la Corea del Nord stava cercando di esagerare le sue capacità. Ma Shin Seung-ki, ricercatore presso il Korea Institute for Defense Analyses (Kida), ha avvertito che la Corea del Sud e gli Stati Uniti non possono essere certi di individuare e distruggere i sottomarini sommersi. "È evidente che la Corea del Nord ha ampliato e rafforzato in modo significativo le capacità operative delle sue forze navali rispetto al passato", ha dichiarato.

