Minaccia di far saltare in aria un McDonald's perché hanno dimenticato di dargli una salsa

Una mancanza considerata imperdonabile, un’assenza (nel sacchetto) ingiustificabile tanto da spingere un uomo di 42 anni dell’Iowa a minacciare i dipendenti del McDonalds. È accaduto qualche giorno fa. Robert Golwitzer Jr ha fatto un ordine alla catena di hamburger vicino casa. Probabilmente il suo solito ordine, dal momento che sapeva perfettamente cosa aspettarsi o meno nel sacchetto. Una volta tornato a casa, l’uomo si è seduto per gustare i suoi McNuggets quando ha avuto un’amara sorpresa. Nel sacchetto non c’era la salsa per immergere le sue crocchette di pollo. Una semplice dimenticanza che per Robert invece è stata imperdonabile, tanto da scatenare una reazione violenta.

Così ha alzato la cornetta e ha composto il numero di telefono della catena dove aveva fatto l’ordine. Erano da poco passate le 17 di sabato. Ha raccontato per filo e per segno cosa era successo e poi la situazione è degenerata. Sarebbe bastato al massimo un rimbrotto, ma il 42enne è passato direttamente alle minacce e anche pesanti. A detta dei dipendenti avrebbe minacciato di far saltare in aria il locale e poi di prendere a pugni il dipendente che aveva ‘mancato’ di inserire la salsa richiesta all’interno del suo ordine.

La denuncia dei dipendenti alla polizia

L’uomo era talmente alterato e la sua reazione così violenta che ha spaventato i dipendenti che così hanno chiamato la polizia per sporgere denuncia. Gli agenti della stazione di Ankeny hanno fatto una rapida verifica, chiamando tra l’altro anche il numero da cui era partita la telefonata di minaccia. A quel numero ha risposto proprio Robert Golwitzer che pare abbia anche - in quella circostanza e poi anche al distretto dove è stato accompagnato - confermato di aver effettivamente detto quelle cose al telefono.

È probabile fosse in stato di alterazione, certo è che saranno le indagini a chiarire effettivamente cosa è successo e le reali intenzioni dell’uomo. Il 42enne è stato messo in custodia nella giornata di sabato, ma domenica è uscito in cauzione. Non può essere derubricata a burla quella che ha fatto così come non sarà una passeggiata quello che subirà. È accusato di falsa segnalazione di ordigno esplosivo o incendiario. Con il suo comportamento oltre ad aver messo in agitazione i dipendenti sulla reazione che avrebbe potuto avere nei loro confronti ha generato anche caos per la minaccia dell’ordigno. Non proprio un sabato sera ‘tranquillo’ per quel McDonald.