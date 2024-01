La minaccia degli Houthi dopo i raid di Usa e Gb: "Gli attacchi non saranno senza risposta"

Sale di nuovo la tensione in Medio Oriente dopo i nuovi raid condotti nelle scorse ore da Stati Uniti e Regno Unito contro gli Houthi nello Yemen e la risposta minacciosa dei miliziani. Gli Stati Uniti hanno schierato aerei da combattimento della portaerei USS Dwight D. Eisenhower. "Abbiamo colpito magazzini sotterranei degli Houthi e basi di controllo aereo e missili balistici" hanno dichiarato gli Stati Uniti in un comunicato congiunto con Australia, Bahrain, Canada, Olanda e Regno Unito, a commento del nuovo attacco alle basi occupate dai miliziani yemeniti.

L'operazione, spiega il Pentagono, "è arrivata in risposta ai continui attacchi nel Mar Rosso contro navi commerciali e mercantili, che minacciano il commercio globale e la vita di marittimi innocenti". "Il nostro obiettivo - si può leggere ancora nella nota - resta quello di allentare la tensione e riportare stabilita' nel Mar Rosso, ma ribadiamo il nostro avvertimento ai vertici degli Houthi: non esiteremo, davanti a reiterate minacce, a difendere le vite e la libera circolazione del commercio in una delle rotte più importanti al mondo".

La minaccia dei miliziani: "Gli attacchi non passeranno senza risposta"

Secondo i ribelli yemeniti 12 raid avrebbero colpito la città Sana'a e l'area intorno alla capitale finita nel 2014 sotto il controllo del movimento. Altre tre raid sarebbero stati condotti contro la provincia di Hodeidah (sul Mar Rosso), due contro quella di Taiz (nel centro dello Yemen) e uno contro la provincia di Bayda (nell'est). Gli Houthi accusano Usa e Regno Unito di aver lanciato in tutto "18 attacchi aerei" contro il territorio yemenita.

"Questi attacchi non passeranno senza risposta, né impuniti", ha minacciato il portavoce degli Houthi. Il leader dei miliziani, Mohamed Ali al-Houthi, ha detto che gli attacchi "renderanno il popolo yemenita soltanto più forte e determinato a contrastarvi, in quanto siete aggressori del nostro Paese". "Gli americani e i britannici - ha aggiunto - devono capire che noi siamo in grado di rispondere e che la nostra gente non conosce resa".

L'Iran: "I raid sono un errore strategico"

Secondo l'Iran invece i bombardamenti angloamericani sono un "errore strategico". "Abbiamo inviato un messaggio serio e un avvertimento agli americani" ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Hosein Amirabdollahian. "Le azioni intraprese da Usa e Regno Unito, con attacchi contro aree dello Yemen, rappresentano una minaccia per la pace e la sicurezza nella regione".

"Mentre gli Stati Uniti e il Regno Unito lanciano attacchi contro lo Yemen, immagini satellitari mostrano che circa 230 mercantili navigano nel Mar Rosso - ha aggiunto - e significa che hanno recepito il messaggio degli yemeniti, ovvero che saranno fermate solo le navi dirette verso porti del regime di occupazione israeliano".