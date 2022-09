La minaccia di Mosca: "Se necessario useremo l'arma nucleare, questo non è un bluff"

''Questo non è un bluff''. La Russia ''ha il diritto di usare l'arma nucleare se lo riterrà necessario''. Lo ha dichiarato l'ex presidente e primo ministro russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia. ''La Russia utilizzerà armi nucleari se essa o i suoi alleati verranno attaccati utilizzando tali armi o se vi sarà una minaccia per l'esistenza della Russia'', ha aggiunto Medvedev citato dalla Tass. Inoltre, ha detto ancora, Mosca "farà tutto il possibile per impedire ai vicini ostili, come l'Ucraina, di acquistare armi nucleari".

I referendum sull'annessione e l'imminente annuncio di Putin

Intanto oggi nei territori occupati dell'Ucraina è l'ultimo giorno in cui si voterà per il referendum indetti da Mosca per l'annessione di quelle regioni alla Russia. La consultazione, osteggiata da Kiev e dall'Occidente, si sta tenendo nelle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia.

Il presidente russo Vladimir Putin terrà "un discorso storico" il 30 settembre alle Camere, scrivono i media russi, mentre secondo l'intelligence britannica Putin potrebbe annunciare formalmente proprio venerdì l'annessione dei territori ucraini dove si sono svolti quelli che Kiev e la comunità internazionale hanno bollato come "referendum farsa". Nell'ultimo rapporto dell'intelligence di Londra si legge infatti che "c'è una realistica possibilità che Putin userà il discorso per annunciare formalmente l'annessione alla Federazione russa delle regioni occupate in Ucraina. I referendum sono in corso e si concluderanno oggi".

Secondo i media russi oltre il 50 per cento della popolazione dei quattro territori avrebbe già votato e per questo i referendum per l'annessione sono "validi". L'agenzia di stampa statale russa Tass ha affermato che lunedì 26 l'affluenza alle urne è stata dell'86,89% a Donetsk, dell'83,61% a Lugansk, del 63,58% a Kherson e del 66,43% a Zaporizhia.

La minaccia nucleare russa

A proposito dei referendum, lo stesso Medvedev aveva affermato che l'annessione delle regioni separatiste consentirà a Mosca di rafforzare la sua offensiva militare. I referendum nel Donbass "sono di grande importanza non solo per la protezione sistemica degli abitanti (...) ma anche per il ripristino della giustizia storica. Invadere il territorio della Russia è un crimine e, se commesso, consente di utilizzare tutte le forze per legittima difesa", ha aggiunto. Secondo Medvedev, "la trasformazione geopolitica del mondo diventerà irreversibile" dopo "l'integrazione di nuovi territori" in Russia. Oggi arriva un'ulteriore minaccia: se servirà la Russia è pronta a usare armi nucleari.

E anche Putin nel discorso con cui aveva annunciato la "mobilitazione parziale" della Russia per vincere la guerra, aveva messo le mani avanti su un fantomatico "ricatto nucleare" dell'Occidente. E facendo riferimento alle "dichiarazioni di alcuni alti rappresentanti di alcuni Stati Nato sulla possibilità e l'ammissibilità dell'uso delle armi di distruzione di massa, armi nucleari contro la Russia" aveva poi specificato: "A chi si concede simili affermazioni sulla Russia, voglio ricordare che anche il nostro Paese dispone di vari mezzi di distruzione, e in alcune componenti più moderne di quelle dei Paesi Nato".