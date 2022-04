L'incubo delle mine lasciate dai russi in fuga: "Anche nelle lavatrici"

Le forze armate russe hanno raso al suolo intere città in Ucraina, devastando palazzi e strutture di ogni genere, senza risparmiare neanche i centri abitati. Ma oltre alla devastazione portata dalla guerra, i russi hanno lasciato anche diverse "trappole" sul loro cammino: in diverse zone, prima di abbandonare il campo, i soldati di Mosca hanno piazzato mine e bombe in posti molto particolare, così da provocare nuove vittime tra i cittadini ucraini che cercano di tornare nelle loro abitazioni.

I soldati russi hanno abbandonato gli ordigni anche nelle case in cui hanno trascorso la notte, abbandonate in fretta e furia dai loro proprietari dopo l'inizio dei bombardamenti. Come denunciato dal ministro degli Interni ucraino, i militari di Putin hanno nascosto le bombe anche in posti impensabili: sulle porte delle abitazioni, sulle auto, tra i divani, sotto i letti e addirittura nella lavatrice o tra le scorte alimentari. Per questo motivo le autorità ucraine sono state costrette a mettere in guardia i cittadini che tenteranno di tornare a casa: prima di rientrare dovranno attendere l'intervento degli artificieri.

Quello delle mine è un allarme che da giorni rimbalza nelle zone dell'Ucraina da cui le forze russe si sono ritirate. Lo aveva lanciato anche lo stesso presidente Vlodymyr Zalensky denunciando un'altra atrocità nelle atrocità: i cadaveri trasformati in armi letali con gli ordigni pronti ad esplodere nell'ultimo atto di pietà di coloro che li spostano per dargli sepoltura. Mentre le foto delle mine nelle lavatrici, nelle buste della spesa, tra i mobili delle case abbandonate per fuggire dalle bombe fanno il giro del mondo, era stato un video diffuso dal presidente a mostrare le trappole micidiali.

Verdi o di altri colori, forme lievi e ondulate, aria innocua, dieci centimetri in tutto, due ali con al centro un piccolo cilindro che volteggiano quando vengono lanciate all'alto e si spargono sul territorio: sono le mine antiuomo 'a farfalla' che i russi utilizzano in quantità e che esplodono quando vengono raccolte e maneggiate. Il pericolo, avvertono i militari ucraini, viene anche da ordigni inesplosi e mimetizzati che "possono sembrare un giocattolo, un telefono cellulare, una penna a sfera: qualsiasi oggetto può essere riempito di esplosivo".