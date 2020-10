Coronavirus, la Francia corre ai ripari: mini lockdown a Parigi

La Francia ripiomba nell'incubo coronavirus. Dopo la nuova impennata di contagi registrata nelle ultime settimane, con i nuovi casi giornalieri che spesso hanno superato le 10mila unità, nella Capitale Parigi torna il lockdown, in una versione più “soft” di quella vissuta qualche mese fa. Il prefetto di Parigi Didier Lallement ha disposto, da domani al 19 ottobre, la chiusura dei bar, delle piscine e delle palestre, mentre i ristoranti potranno rimanere aperti ma seguendo un nuovo protocollo.

"L'epidemia avanza troppo velocemente. Bisogna mettere un freno prima che il sistema sanitario venga sopraffatto - ha detto Lallement - Saranno vietati inoltre gli eventi che riuniscono oltre mille persone e le riunioni sul suolo pubblico di più di dieci persone. Le "misure di freno" che avranno durata 15 giorni e saranno seguite da una rivalutazione della situazione''.

Francia, mini lockdown a Parigi: le nuove regole

Resteranno aperti i mercati, le riunioni a scopo professionale come le riprese cinematografiche, i cantieri. L'attesa in fila è consentita nel rispetto del distanziamento. Le sale da ballo, i club di giochi saranno chiusi. Vietati fiere congressi e saloni professionali. Vietati i circhi. Palestre e piscine dovranno chiudere, tranne che per i minori nel quadro dell'attività scolastica. Teatri, cinema e musei potranno continuare a svolgere le loro attività nel rispetto delle attuali regole. I servizi di trasporto continueranno a funzionare.

"La vita sociale, culturale, democratica deve proseguire", ha affermato il sindaco di Parigi Anne Hidalgo dopo l'annuncio delle nuove misure anti-Covid. La parola d'ordine, ha detto è "convivere e proteggere", convivere con una situazione duratura, senza bloccare dunque l'attività economica e lo svolgimento della normale vita democratica, ma al tempo stesso proteggere, soprattutto i più deboli. Questo il senso delle nuove misure sulle quali "la città sarà a fianco dello stato". "Saremo estremamente vigili", ha assicurato auspicando che la situazione di qui a 15 giorni sia migliore.

Nel suo intervento Hidalgo si è poi rivolta direttamente agli "attori economici" assicurando che il municipio di Parigi resterà estremamente vigile: "tutte le misure di sostegno", ha garantito la sindaca, "saranno prese per evitare chiusure e licenziamenti" in una situazione economica "già molto degradata".