La ministra degli Esteri libica sospesa per un incontro a Roma con un rappresentante di Israele

È scoppiato un caso diplomatico dopo un incontro a Roma tra la ministra degli Esteri della Libia, Najla al-Mangoush, e il suo omologo israeliano Eli Cohen. I due Paesi non hanno relazioni formali e la rivelazione da parte di Tel Aviv ha scatenato un effetto domino, sia sul piano politico che sociale. Il caso è scoppiato domenica 27 agosto, dopo che il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato di aver incontrato la sua omologa libica la settimana precedente. Nella dichiarazione si legge che Cohen e Mangoush sono intervenuti in un incontro a Roma ospitato dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Anche se il ministero degli Esteri libico ha descritto l'accaduto come un "incontro casuale e non ufficiale", in diverse città libiche erano già in corso proteste di piazza. Domenica sera nelle strade di Tripoli e dei suoi sobborghi si è fatta sentire la popolazione, contraria a segnali di "normalizzazione" dei rapporti con Israele. Le proteste si sono estese ad altre città dove i giovani hanno bloccato le strade, bruciato pneumatici e sventolato la bandiera palestinese. Il leader del governo libico, il primo ministro Abdul Hamid Dbeibah, ha quindi deciso di sospendere "temporaneamente" il suo ministro degli Esteri, promettendo di sottoporre la ministra ad una "indagine amministrativa" da parte di una commissione presieduta dal ministro della Giustizia.

Rapporti diplomatici

Nella dichiarazione israeliana l'incontro viene descritto come la prima iniziativa diplomatica di questo tipo tra i due Paesi. "Ho parlato con il ministro degli Esteri del grande potenziale che le loro relazioni possono avere tra i due paesi", ha detto Cohen in un documento diffuso dal ministero degli Esteri israeliano. Al contrario, dalla Libia si sostiene che Mangoush si era "rifiutata di incontrare qualsiasi partito" che rappresentasse Israele. "Quello che è successo a Roma è stato un incontro casuale e non ufficiale, durante un incontro con il suo omologo italiano, che non ha comportato alcuna discussione, accordo o consultazione", ha affermato Tripoli in una nota. Il ministro ha ribadito "in modo chiaro e inequivocabile la posizione della Libia riguardo alla causa palestinese", aggiunge il comunicato. La dichiarazione intendeva placare le proteste esplose in alcune città libiche.

Versioni opposte

In una lettera del Consiglio presidenziale libico sono stati subito chiesti chiarimenti. Questo organo, nato dal processo politico sostenuto dalle Nazioni Unite, è dotato di alcuni poteri esecutivi comprende tre membri che rappresentano le tre province libiche. Nella lettera diffusa dal Consiglio presidenziale si chiarisce che questo sviluppo "non riflette la politica estera dello Stato libico, non rappresenta le costanti nazionali libiche ed è considerato una violazione delle leggi libiche che criminalizzano la normalizzazione con l''entità sionista' ". Secondo quanto rivela la stampa internazionale, Cohen avrebbe affermato di aver discusso "dell’importanza di preservare il patrimonio degli ebrei libici, che include il rinnovamento delle sinagoghe e dei cimiteri ebraici nel paese". Nel documento si precisava che "le dimensioni e la posizione strategica della Libia offrono un'enorme opportunità per lo Stato di Israele".

Strategia dela "normalizzazione"

Come molti altri paesi nordafricani, la Libia ha una lunga storia di presenza ebraica sul suo territorio. Durante la sua lunga dittatura, Muammar Gheddafi espulse migliaia di ebrei e distrusse molte sinagoghe, anche per dimostrare il suo sostegno alla causa palestinese. Dell'incontro non è giunta alcuna conferma a parte di Roma. Tripoli ha accusato Tel Aviv di aver tentato di "presentare questo incidente" come un "incontro o colloqui". Una mossa votata quindi a seminare zizzania nel mondo musulmano e far dubitare del supporto del governo libico alla causa palestinese. Negli ultimi anni Israele ha normalizzato le relazioni con alcuni Paesi arabi, attratti dal tessere relazioni commerciali con Tel Aviv, come parte degli accordi sostenuti dagli Stati Uniti e noti come Accordi di Abraham. Ciò nonostante, la politica intransigente del primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha determinato un aumento delle violenze in Cisgiordania, con un forte sostegno all'espansione degli insediamenti ebraici nei territori occupati, ha destato aspre critiche da parte degli Stati arabi.