Mancano i pomodori nei supermercati, la ministra inglese: "Mangiate rape"

Il Regno Unito si sta trovando ad affrontare una grave carenza di pomodori e altre verdure, a causa di gravi problemi nell'approvvigionamento dall'estero. Le immagini degli scaffali vuoti nei supermercati hanno fatto il giro del mondo e messo in allarme i britannici. Ma il governo di Londra invita alla calma. Mentre la ministra per l'Ambiente Thérèse Coffey ha indicato ai concittadini una soluzione pratica alla crisi di scorte alimentari: mangiare le rape prodotte localmente al posto dei cibi freschi di importazione.

"È importante assicurarsi che apprezziamo le specializzazioni che abbiamo in questo Paese", ha detto Coffey al parlamento. "Molte persone mangeranno rape in questo momento invece di lattughe, pomodori e simili", ha spiegato rispondendo così a chi le chiedeva cosa sta facendo il governo per far fronte al razionamento delle verdure che non arrivano da Spagna e Nord Africa a causa del maltempo che ha danneggiato i raccolti. "Sono consapevole che i consumatori desiderano una scelta per tutto l'anno ed è ciò che i nostri supermercati, produttori e coltivatori di alimenti in tutto il mondo cercano di soddisfare", ha spiegato. Ma per il momento, i consumatori britannici devo affidarsi alle verdure di casa, come le rape.

La risposta della ministra ha subito scatenato l'ironia dell'opposizione e di utenti sui social. "Lascia che mangino le rape!", ha suggerito il deputato laburista Ben Bradshaw, utilizzando l'hashtag #TomatoShortages, divenuto subito di tendenza. Sebbene la Brexit non sembra essere tra le principali cause della carenza di scorte alimentari, in molti hanno preso di mira i fautori dell'uscita dall'Ue: sui social girano immagini dei bus usati dalla campagna pro-Brexit con gli slogan ritoccati. Uno di questi recita: "Dimentica i pomodori, mangiamo invece le rape".