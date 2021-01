Il ministro che fece gli auguri accanto al camino era in vacanza ai Caraibi: "Se ne fregano delle norme anti covid"

Cattivi maestri. Rabbia e indignazione in Canada dopo che oltre una decina di politici, assistenti e funzionari della sanità pubblica hanno ammesso di essere volati verso destinazioni tropicali durante le vacanze di Natale, ignorando le norme anti covid e le loro stesse raccomandazioni. Lo scandalo è iniziato la scorsa settimana, quando è emerso che l'allora ministro delle Finanze dell'Ontario, Rod Phillips, non solo aveva preferito al cielo grigio di Ajax (in Ontario) le spiagge di sabbia bianca di St Bart's, ma aveva anche pubblicato messaggi sui social apparentemente creati ad arte per nascondere dove si trovasse realmente.

Il falso video di auguri accanto al fuoco scoppiettante... ai Caraibi

In un video di auguri pubblicato sul suo profilo Twitter quando era già nei Caraibi, riporta il Guardian, Philips sedeva accanto a un fuoco scoppiettante, sorseggiando zabaione mentre ringraziava i suoi elettori per il loro "sacrificio". 'Beccato', Phillips è tornato in Ontario per dimettersi. Ben presto sono cominciate ad arrivare altre segnalazioni di politici che avevano intrapreso vacanze sconsiderate.

It's #ChristmasEve. To my constituents in #Ajax & people across Ontario, all the best during this special time of year. Even as COVID-19 changes how we celebrate, we should reflect on what makes Christmas so special to us - including family & the act of giving. #MerryChristmas! pic.twitter.com/AX7hKWA88n — Rod Phillips (@RodPhillips01) December 24, 2020

Il ministro dei Trasporti della provincia di Saskatchewan ha affermato che la sua visita in California è stata essenziale per finalizzare una transazione immobiliare, sebbene la casa menzionata non apparisse in alcun annuncio al momento del viaggio. Il senatore conservatore Don Pletts ha pubblicato un video in cui riconosce che la pandemia "ci ha costretti a cambiare alcune delle nostre tradizioni, dal momento che non possiamo viaggiare e riunirci come faremmo normalmente". Giorni dopo, è partito per una vacanza in Messico. E nell'Alberta - la regione con uno dei peggiori tassi di crescita dei casi - otto leader provinciali e membri dello staff hanno ammesso di aver viaggiato all'estero.

"Tutti i canadesi sono rimasti estremamente delusi"

Anche il primo ministro canadese Justin Trudeau ha ammesso che alcuni funzionari hanno ignorato i consigli dati al pubblico. Due dei suoi segretari parlamentari si sono dimessi dopo aver viaggiato fuori dal Paese per motivi familiari. "Tutti i canadesi sono rimasti estremamente delusi nel vedere così tante persone che avrebbero dovuto dare l'esempio fare cose che hanno messo tutti a rischio", ha dichiarato Trudeau.

Oltre ai politici sono rimasti coinvolti nello scandalo anche funzionari della sanità pubblica. Questa settimana, sia l'amministratore delegato di un ospedale dell'Ontario che il direttore della facoltà di medicina dell'università della provincia hanno ammesso di aver viaggiato verso destinazioni soleggiate. "È esasperante che queste persone si nascondano dietro messaggi natalizi fuorvianti che sembrano dimostrare solidarietà alle persone che lavorano, quando in realtà non sono turbate dal loro comportamento non etico e pericoloso - ha detto ai media un'infermiera del reparto di terapia intensiva di un ospedale in Alberta -. Ci aspettiamo di più e meritiamo un rispetto migliore di questo".