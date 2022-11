Morto "improvvisamente" il ministro degli esteri bielorusso Vladimir Makei

È morto "improvvisamente" all’età di 64 anni il ministro degli esteri bielorusso Vladimir Makei. La notizia, riportata per prima dai media locali, è stata confermata dal portavoce del dicastero Anatoly Glaz, citato da Sputnik Bielorussia, ripresa dall'agenzia russa Ria Novosti.

Al momento non si conoscono le cause del decesso del ministro degli esteri bielorusso, che ha ricoperto il suo incarico dal 2012. Makei avrebbe dovuto incontrare il suo omologo russo Serghei Lavrov lunedì prossimo. "Siamo scioccati", ha scritto sul suo canale Telegram la portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova.

A margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York di settembre, Vladimir Makei sottolineò la necessità di sedersi al tavolo diplomatico per trovare la soluzione alla guerra in Ucraina. "Siamo interessati a fermare questo conflitto il prima possibile", aveva detto il ministro sottolineando che l'uso di armi nucleari non sarebbe stata la soluzione giusta al conflitto.

Ipotesi avvelenamento

Alcune indiscrezioni stampa parlano di un possibile avvelenamento. In particolare Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino, scrive su twitter: "Vladimir Makey, 64 anni, capo del ministro degli esteri bielorusso, è morto. Si dice che potrebbe essere stato avvelenato. Makey è stato nominato come possibile successore di Lukashenko. Era uno dei pochi a non essere sotto l'influenza russa. Le voci dicono che questo potrebbe essere un suggerimento per Lukashenko".