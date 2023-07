Il ministro degli Esteri cinese è sparito forse per una tresca amorosa

Dov'è finito il ministro degli Esteri cinese? È la domanda che circola nelle cancellerie occidentali da ormai troppo tempo. Perché Qin Gang non appare in pubblico da almeno tre settimane. Un'assenza insolitamente lunga in una fase di intensa attività diplomatica a Pechino, dove solo nell'ultimo mese sono arrivati tre importanti funzionari statunitensi: il segretario di Stato, Antony Blinken, la segretaria al Tesoro, Janet Yellen e, per ultimo, l'inviato degli Stati Uniti per il Clima, John Kerry. Da quando Qin è sparito dai riflettori, Pechino ha sempre indicato i "moviti di salute" per giustificare la sua assenza. Giustificazioni che non hanno fatto altro che alimentare i dubbi. Perché in passato diversi importanti funzionari cinesi sono scomparsi improvvisamente dalla scena pubblica e solo mesi dopo l'organo disciplinare del Partito Comunista cinese ne ha rivelato l'arresto. Tali sparizioni improvvise sono diventate una caratteristica nella campagna anticorruzione di Xi.

Il gossip sulla sua sparizione

A spiegare l'assenza di Qin potrebbe esserci una liaison amorosa. Il ministro degli Esteri di Pechino è finito al centro dei pettegolezzi, sui social, per una relazione extraconiugale con una conduttrice di Phoenix Tv, Fu Xiaotian. La giornalista 40enne è anche lei scomparsa di recente dai riflettori. Il gossip sulla presunta tresca amorosa è stato rilanciato dai media di Taiwan e di Hong Kong. Galeotta sarebbe stata un'intervista concessa alla giornalista, presentatrice e produttrice del programma "Talk with world leaders" a marzo dello scorso anno, quando Qin era ancora ambasciatore cinese negli Usa. Nessuna conferma o smentita, per ora, appare dai canali social dell'emittente, o della diretta interessata.

Al di là dell'aspetto da gossip estivo, meno gradevole, per i due, è l'attenzione che alla vicenda starebbe dedicando la Commissione Centrale per l'Ispezione Disciplinare, l'organo che indaga sui funzionari corrotti, in Cina, che avrebbe chiesto lumi sulla relazione allo stesso ministero degli Esteri di Pechino.

Le assenze "ingiustificate"

Il 57enne Qin, diplomatico di carriera e fidato consigliere del leader cinese Xi Jinping, era stato promosso ministro degli Esteri a dicembre, dopo un breve periodo come ambasciatore negli Stati Uniti. Come capo della diplomazia cinese aveva usato toni molto aspri contro Washington dopo che le relazioni erano precipitate a un nuovo minimo a causa del sospetto pallone spia cinese poi abbattuto sopra gli Stati Uniti. Aveva poi avuto un ruolo chiave nel riallacciare i rapporti, tanto da incontrare il segretario di Stato americano, Antony Blinken, durante la sua visita a Pechino a metà giugno.

Ma il diplomatico ormai non appare in pubblico dal 25 giugno, quando vide funzionari di Sri Lanka, Vietnam e Russia a Pechino. In quell'occasione Qin fu filmato mentre camminava sorridente fianco a fianco con il vice ministro degli Esteri russo, Andrey Rudenko, volato in Cina a seguito della rivolta, poi rientrata, dei mercenari del gruppo Wagner in Russia. Il ministro degli Esteri cinese, inoltre, avrebbe dovuto incontrare l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, all'inizio di luglio a Pechino, ma l'incontro era stato rinviato dopo che la Cina aveva informato che le date della visita "non erano più possibili", come ha poi spiegato un portavoce di Bruxelles.

Il suo portavoce, Wang Wenbin, aveva ancora addotto "motivi di salute", settimana scorsa, per giustificare l'assenza del ministro dai colloqui con i suoi omologhi dell'Asean, l'associazione delle nazioni del sud-est asiatico, riuniti a Giacarta, in Indonesia. Al suo posto, la Cina poteva contare sul suo diplomatico di piu' alto livello, Wang Yi, direttore della Commissione Affari Esteri del Partito Comunista Cinese.