Due minorenni condannati all'impiccagione nel Paese che ospiterà i Mondiali di calcio

Avevano partecipato a proteste antigovernative quando erano ancora minorenni e adesso rischiano la pena di morte in Arabia Saudita, il Paese che ospiterà i Mondiali di calcio nel 2034. È Amnesty International a raccontare la storia di Abdullah al-Derazi e Jalal Labbad, entrambi meno che diciottenni all'epoca dei presunti reati. Secondo l'organizzazione internazionale che difende i diritti umani i processi ai due ragazzi si sono basati principalmente su confessioni estorte con la tortura e senza che i due avessero adeguata assistenza legale.

In piazza contro lo Stato

Il caso risale al 2014, quando Abdullah al-Derazi aveva 17 anni e partecipò alle "proteste ad al-Qatif, per aver cantato slogan contro lo Stato e per aver causato caos", "per aver partecipato ad una rete di comunicazione terroristica … che mirava a distruggere la sicurezza interna", e "per aver attaccato ufficiali delle sicurezza con bombe Molotov", si legge nei documenti del Tribunale pensale speciale visionati da Amnesty. Il ragazzo ha dichiarato alla corte che è stato tenuto in custodia cautelare per tre anni, durante i quali non ha avuto accesso alla rappresentanza legale. Secondo gli atti giudiziari esaminati dall'organizzazione internazionale, al giudice il giovane ha richiesto "una valutazione medica indipendente per dimostrare le torture a cui sono stato sottoposto... i verbali dell'ospedale di Dammam, dimostrano che continuo ad essere curato a causa delle percosse sulle orecchie subite durante l'interrogatorio". Il tribunale penale speciale non avrebbe indagato su queste accuse di tortura e l'8 agosto 2022 una Corte d'appello ha confermato la sua condanna a morte. Secondo quanto rivelano gli attivisti di Amnesty, adesso la condanna sarebbe stata segretamente confermata anche dalla Coorte suprema.

Vittime di torture

Di Jalal Labbad si sa che aveva tra i 15 e i 17 anni al momento del presunto reato. Anche lui è stato sottoposto a torture fisiche e psicologiche. Il giovane ha dichiarato di aver trascorso "nove mesi e mezzo in isolamento", di aver subito "pestaggi" e "scariche elettriche su tutto il mio corpo, in particolare sui miei genitali". I due ragazzi non possono più fare appello e potrebbero essere messi a morte in ogni momento. Amnesty ha attivato un appello online per chiedere al Re Salman bin Abdulaziz Al Saud di non ratificare le condanne, essendo i "processi gravemente iniqui e privi di garanzie procedurali". La corte non ha indagato sulle loro denunce di torture e di maltrattamenti, ha scritto l'organizzazione in una nota, sottolineando che "condannando a morte i due prigionieri, le autorità saudite hanno rinnegato le loro promesse di porre fine all'uso della pena capitale per crimini commessi da minorenni".

Footwashing

L'Arabia Saudita ospiterà i Mondiali di calcio nel 2034. L'organizzazione le è stata attribuita dalla Fifa il 31 ottobre scorso, grazie ad una pressione ingente sul mondo del calcio, in particolare quello europeo. In un solo anno il Paese del Golfo, ricchissimo di risorse petrolifere, ha investito quasi 1 miliardo di euro nel suo campionato, la Saudi Pro League. Dopo Cristiano Ronaldo, attratto dai soldi sauditi sin dallo scorso anno dopo la brutta esperienza col Manchester United, sono approdati nel campionato saudita anche Neymar, il pallone d'oro 2022 Karim Benzema e alcuni protagonisti del campionato italiano come l'ex interista Marcelo Brozovic. Anche l'ex allenatore della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, ha ceduto alla corte dei sauditi per guidare la loro selezione. L'Arabia Saudita si è anche assicurata da tempo l’organizzazione di tornei come la Supercoppa italiana e quella spagnola, mentre nel 2027 organizzerà la Coppa d'Asia per la prima volta dal 1956. Secondo gli analisti, queste operazioni di footwashing, fanno parte di una vasta strategia per ripulire l'immagine dei sauditi a livello internazionale e oscurare le violazioni dei diritti umani nonché le discriminazioni che avvengono nel Paese nei confronti delle donne e della comunità Lgbt+.