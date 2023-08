La città che vieta di suonare canzoni che offendono le donne

Basta canzoni che offendono le donne o promuovono in qualsiasi modo la mancanza di rispetto nei loro confronti o addirittura la violenza. Passa anche da questo divieto la lotta contro la misoginia a Chihuahua, in Messico, dove le autorità locali hanno deciso di vietare agli artisti di cantare testi considerati misogini nei locali di musica dal vivo. Ciò significa che la popolare star portoricana del reggaeton Bad Bunny, il cui concerto ha fatto il tutto esaurito nel Paese l'anno scorso, e l'artista più ascoltato in streaming del Messico, Peso Pluma, leader del genere "narco ballad", potrebbero non essere i benvenuti a causa dei loro testi.

Come racconta il Guardian, la consigliera Patricia Ulate del partito Pan, che ha presentato la riforma, ha affermato che la "dura realtà", fatta di gravi violenze contro le donne e una perdurante cultura maschilista, hanno portato alla necessità di arrivare a questa stretta. I trasgressori rischiano una multa fino a 1,2 milioni di pesos (64mila euro) e il denaro raccolto sarà devoluto ai programmi municipali per le donne e ai rifugi per le vittime di violenza domestica.

Le denunce di abusi domestici in città sono in forte aumento a Chihuahua, quest'anno sono state 1.383. Il sindaco della città di 800mila abitanti, Marco Bonilla, ha dichiarato che saranno imposte sanzioni pecuniarie a "chiunque canti canzoni che promuovono la violenza contro le donne", definendo tale violenza una "pandemia", con sette chiamate su dieci alla polizia cittadina legate proprio alla violenza in famiglia.

La musica dal vivo che oggettivizza e sessualizza le donne sarà considerata violenza, ha detto Bonilla. Nel 2015, la città aveva già vietato la riproduzione di musica che sostiene la criminalità durante gli eventi pubblici. Una band popolare in Messico, Los Tigres del Norte, è stata multata di 500mila pesos (26mila euro) nel 2017 dopo aver suonato canzoni sul traffico di droga. Cancún, una popolare destinazione turistica sulla costa orientale che è stata teatro di violenze da parte dei cartelli, a maggio ha adottato misure per vietare i concerti con testi che promuovono la violenza.

