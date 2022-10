Il giallo della studentessa scomparsa nel campus universitario e trovata morta sei giorni dopo

Il corpo di Misrach Ewunetie, studentessa modello di 20 anni dell'Università di Princeton, scomparsa da giorni, è stato ritrovato all'interno del campus, secondo quanto dichiarato dall'Ufficio del procuratore della Contea di Mercer. Il corpo della studentessa, riporta la Cnn, è stato rinvenuto intorno alle 13 da un dipendente ai confini del campus, dietro ai campi da tennis, hanno dichiarato il procuratore Angelo Onofri e Kenneth Strother Jr, vicepresidente dell'assistenza alla sicurezza pubblica del campus. L'autopsia determinerà causa e modalità del decesso, si legge nel comunicato dell'università. Non c'erano "segni di lesioni e la sua morte non sembra sospetta o di natura criminale".

L'università ha definito la morte una "tragedia impensabile". "I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai molti altri che la conoscevano e la amavano". Ewunetie, 20 anni, era scomparsa da sei giorni, spingendo i funzionari dell'università a intensificare le sue ricerche. Era svanita nel nulla probabilmente già venerdì scorso. Solo sabato e domenica, quando i familiari, nonostante i numerosi tentativi, non sono riusciti a mettersi in contatto con lei, è scattato l'allarme. I membri della famiglia hanno detto di aver parlato con i suoi coinquilini, che la ricordavano mentre dormiva nella sua stanza del dormitorio venerdì mattina: era stata vista l'ultima volta vicino a un edificio residenziale nel campus, secondo l'università, che ha denunciato la scomparsa lunedì e ha invitato chiunque avesse informazioni a contattare le forze dell'ordine. Le ricerche sono proseguite anche con elicotteri, droni e moto d'acqua (nella vasta zona verde del campus ci sono corsi d'acqua, i l campus principale copre 500 acri). L'Università di Princeton è una delle più prestigiose degli Stati Uniti e del mondo: si trova nella città omonima, con una popolazione di circa 30.000 abitanti, vicina sia a New York che a Phililadelphia. Il caso della scomparsa di Misrach Ewunetie ha avuto ampio risalto sui media locali e nazionali.