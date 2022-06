L'ex miss morta a 27 anni dopo un'operazione alle tonsille

Gleycy Correia, miss Brasile nel 2018, è morta a soli 27 anni. La ragazza si era sottoposta a un'operazione di tonsillectomia (asportazione chirurgica delle tonsille) nell'aprile scorso, e pochi giorni dopo l'intervento, dimessa dall'ospedale, era entrata in coma in seguito a un'emorragia e un arresto cardiaco. Era ricoverata in una clinica privata. Secondo quanto affermato dal sacerdote di famiglia, in questi mesi per la ragazza in coma non ci sarebbe stata alcuna attività neurologica. Adesso i parenti chiedono giustizia: sono convinti che alla base del decesso ci sia un errore del personale sanitario. Il corpo di Gleycy è all'istituto di medicina legale di Macaé, in Brasile, per essere sottoposto all'autopsia.

Gleycy Correia, l'ex miss Brasile morta dopo un'operazione alle tonsille

Nata nel 1995 a Macaé, nello stato di Rio de Janeiro, Gleycy Correia era stata incoronata "Miss united continents Brazil" quattro anni fa. Cresciuta in povertà, si è sempre concentrata sul suo futuro con il desiderio di affermarsi nel mondo della moda. A otto anni, aveva iniziato a lavorare in un salone di bellezza, per poi diventare un'imprenditrice specializzata in terapia laser e trucco permanente. La modella era un punto di riferimento in Brasile per tante giovani ragazze che, come lei, sognavano il successo.

Sul suo profilo Instagram parlava spesso della sua educazione e delle sue umili origini, che le hanno permesso di diventare ciò che era. Dopo essere entrata in coma, la sua pagina era stata rilevata dai parenti che l'hanno usata per pubblicare aggiornamenti sulle sue condizioni di saluti e preghiere. La scomparsa di Gleycy Correia ha colpito tutto il mondo della moda e non solo. L'attuale miss Brasile ha voluto renderle omaggio con queste parole: "Gleycy sarà sempre ricordata per la sua bellezza, per la gioia e l'empatia che ha mostrato nel suo lavoro. Non ci sono parole di fronte a casi come questo: una giovane vita spezzata troppo, troppo presto".