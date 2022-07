Odessa, missili russi sul condominio: almeno 17 morti

Almeno 17 persone sono morte a causa di un attacco missilistico che ha colpito un condominio e una struttura a esso adiacente nella regione di Odessa, nel Sud dell'Ucraina. Il missile sarebbe stato lanciato da un aereo proveniente dal Mar Nero. Il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, perché i feriti sono dozzine. Il missile ha colpito un edificio residenziale nella città di Bilhorod-Dnistrovskyi, a pochi chilometri da Odessa, verso l'una di notte, secondo il resoconto del ministero delle emergenze in una nota. Il bombardamento ha anche provocato l'incendio in un negozio annesso al condominio.

Serhiy Bratchuk, portavoce dell'amministrazione regionale di Odessa, ha detto alla televisione di stato ucraina che è tutt'ora in corso un'operazione di salvataggio poiché alcune persone sono rimaste sepolte sotto le macerie dopo il crollo di una parte dell'edificio. Un altro missile avrebbe colpito una struttura vicina, uccidendo almeno tre persone tra cui un bambino e ferendone un'altra. Impossibile al momento confermare in modo indipendente i dettagli del bombardamento.

E' di ieri la notizia che le forze russe si sono ritirate dall'Isola di Zmiinyi, popolarmente conosciuta come l'Isola dei Serpenti. Filmati e foto sembrano mostrare apparecchiature in fiamme sul posto. "L'isola dei serpenti è un punto strategico" e il ritiro dei russi "cambia in modo significativo la situazione nel Mar Nero" ha detto il presidente ucraino Zelensky nel suo briefing notturno. Questo ritiro, "non garantisce ancora la sicurezza, non garantisce ancora che il nemico non tornerà. Ma limita già in modo significativo le azioni degli occupanti. Passo dopo passo li scacceremo dal nostro mare, dalla nostra terra e dal nostro cielo", ha sottolineato.

All'inizio di questa settimana, due missili da crociera russi X-22 hanno colpito un affollato centro commerciale nella città ucraina di Kremenchuk, uccidendo almeno 18 persone e ferendone altre dozzine.