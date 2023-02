Ci risiamo. La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico non identificato, secondo quanto riferito dall'esercito di Seul, in vista delle imminenti esercitazioni congiunte Usa-Corea del Sud la prossima settimana. "La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato nel mare orientale", ha fatto sapere lo stato maggiore sudcoreano, riferendosi al mar del Giappone. Il lancio del missile da parte di Pyongyang arriva a pochi giorni dall'inizio delle esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud.

Il governo di Tokyo sostiene che è arrivato a circa 200 chilometri al largo di Hokkaido, all'interno della zona economica esclusiva del Giappone. Il tempo di volo è stato stimato in oltre un'ora e secondo le prime valutazioni si tratta di un'arma potente e a lunga gittata, lanciato su una traiettoria verso l'alto per evitare di sorvolare i paesi vicini, secondo il Sol Levante.

Dopo un'intensa attività di lanci di missili nel corso del 2022, dall'inizio di quest'anno ce n'era stato uno solo proprio alle prime ore di Capodanno. Pochi giorni fa, un portavoce del ministero degli esteri nordcoreano aveva minacciato una reazione "senza precedenti" se Corea del Sud e Usa proseguiranno nelle manovre militari congiunte. Lo scorso anno la Corea del Nord ha effettuato oltre 40 lanci di missili di varia gittata. In tutta l'area la tensione è sempre ai massimi livelli.