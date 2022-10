La Corea del Nord lancia un missile balistico verso il Giappone, è allarme: "Andate nei rifugi"

La Corea del Nord ha lanciato stamani un missile balistico (forse a raggio intermedio, ma non meglio identificato) "verso est". A renderlo noto sono state Seul e Tokyo. Il Giappone ha dichiarato che il missile ha "probabilmente" sorvolato il Paese, avvertendo i residenti di trasferirsi nei rifugi. "Sembra che la Corea del Nord abbia lanciato un missile. Si prega di evacuare negli edifici o nel sottosuolo", ha detto il governo nipponico in una allerta emessa alle 7:29 ora locale (mezzanotte e mezza in Italia). L'emittente nazionale Nhk ha comunicato che l'allarme era in vigore in due regioni settentrionali del Paese. Intorno alle 8 ora locale (l'1 in Italia) l'ufficio del primo ministro nipponico ha twittato poi che "un proiettile che sembra essere un missile balistico nordcoreano è volato probabilmente sopra il Giappone". La Corea del Sud ha affermato che il missile sarebbe stato lanciato dalla provincia di Jagang, nella Corea del Nord, da cui sono partiti diversi test recenti, inclusi missili multipli "ipersonici". Il test ha spinto le ferrovie a sospendere le corse nelle regioni settentrionali interessate dall'allerta.

Un messaggio con l'ordine di evacuazione sulla tv giapponese

I test missilistici di Pyongyang

Nel 2022 la Corea del Nord, che è dotata di armi nucleari, ha effettuato un gran numero di test sulle armi, incluso il lancio di missili balistici a corto raggio, quattro volte la scorsa settimana. L'intenso periodo di test sulle armi di Pyongyang arriva mentre Seul, Tokyo e Washington intensificano le esercitazioni militari congiunte per contrastare le crescenti minacce dal Nord. La scorsa settimana, i tre paesi hanno condotto esercitazioni trilaterali anti-sottomarino che includevano una portaerei statunitense, che ha stazionato in Corea del Sud per la prima volta dal 2017.

Quello di oggi è il primo lancio di missili nordcoreani sul Giappone dal 2017. In un comunicato, la guardia costiera giapponese ha affermato che il missile sembra essere già caduto in mare e ha avvertito le navi di non avvicinarsi a nessun oggetto in caduta. I funzionari hanno affermato che il missile è caduto nell'Oceano Pacifico a circa 3.000 km (1.860 miglia) dal Giappone e che non sono stati segnalati feriti

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha condannato fermamente le azioni, definendo il lancio un "comportamento violento" e il governo giapponese ha convocato una riunione del suo Consiglio di sicurezza nazionale. "La serie di azioni della Corea del Nord, compresi i lanci ripetuti di missili balistici, minaccia la pace e la sicurezza del Giappone, della regione e della comunità internazionale e rappresenta una seria sfida per l'intera comunità internazionale, incluso il Giappone", ha detto il portavoce del governo giapponese Hirokazu Matsuno a un conferenza stampa.

Cosa succede

Il lancio sembra essere parte di un'escalation deliberata progettata per attirare l'attenzione di Giappone e Stati Uniti, che hanno in gran parte ignorato il leader della Corea del Nord Kim Jong-un. È in completa violazione delle norme internazionali far volare missili verso o sopra altri paesi senza alcun preavviso o consultazione. La maggior parte dei paesi evita di farlo completamente in quanto può essere facilmente scambiato per un attacco e, sebbene non sia al livello di un test nucleare, è comunque una grave provocazione.

Molti dei test missilistici della Corea del Nord sono condotti su una traiettoria di volo "rialzata", raggiungendo un'altitudine elevata, evitando voli sui suoi "vicini di casa". Ma sparare un missile sopra o oltre il Giappone ha permesso agli scienziati nordcoreani di testare i missili in circostanze "che sono più rappresentative delle condizioni che sopporterebbero nell'uso nel mondo reale", ha detto l'analista Ankit Panda all'agenzia di stampa Reuters. Di recente il leader Kim Jong-un ha escluso la possibilità di colloqui sulla denuclearizzazione. Pyongyang ha condotto sei test nucleari tra il 2006 e il 2017.