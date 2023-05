Che cos'è questa storia del missile ipersonico russo abbattuto e perché potrebbe essere importante

Una smentita, poi una conferma che, c'è da giurarci, non è passata inosservata tra i corridoi del Cremlino. Giovedì scorso le forze ucraine hanno annunciato di aver intercettato e abbattuto un Kinzhal, un missile ipersonico russo. L'episodio è avvenuto sui cieli di Kiev e il tutto è stato possibile grazie all'utilizzo dei missili Patriot, forniti da americani, tedeschi e olandesi. La conferma è avvenuta dal ministro della difesa ucraino

"La propaganda russa cerca di imporre la narrativa che le armi russe sono le migliori del mondo e che non ci sono analogie con le altre. Che errore! Grazie al sistema di difesa 'Patriot', un nuovo potente strumento di difesa aerea che è stato reso disponibile alla difesa ucraina, siamo riusciti ad abbattere un Kh 47, un missile balistico supersonico lanciato dai criminali di guerra russi sulla nostra nazione. Precedentemente non avevamo nessun modo per abbatterli, ma con il supporto dei nostri alleati, l'impossibile è diventato possibile" sintetizza così la notizia dell'abbattimento con un tweet il ministro della difesa ucraino Oleksij Reznikov. Una conferma implicita che l'Ucraina è diventato un campo di battaglia dove si confrontano apertamente (anche senza uomini) tecnologie militari occidentali e russe e che, un episodio simile potrebbe essere un punto di svolta. Vediamo perché.

Cos'è il missile Khinzal e perché il suo abbattimento è un segno importante

Dall'inizio della guerra il presidente Zelensky e lo stato maggiore ucraino hanno chiesto una sola cosa: istituire una no-fly-zone sopra l'Ucrina per impedire ai russi di bombardare indiscriminatamente obiettivi civili e militari. Una richiesta non praticabile in nessun modo da parte della Nato in quanto la proclamazione della chiusura dello spazio aereo ucraino vorrebbe dire abbattere ogni velivolo o drone che si muove sopra i cieli di Kiev. Tradotto: ci troveremmo mani e piedi dentro la terza guerra mondiale.

La strategia è stata quindi quella di investire miliardi e tecnologie per permettersi agli ucraini di difendersi da soli e fronteggiare la schiacciante superiorità aerea dei russi. Una strategia molto dispendiosa ma che, in parte, sta funzionando.

I missili Khinzal sono ipersonici, capaci cioé di raggiungere velocità molto elevate (circa 12mila km orari) in prossimità dell'obiettivo, evitando così la contraerea avversaria che non riesce ad intercettarli. Parliamo di corpi volanti che si muovono a una velocità 5 volte maggiore a quella del suono, ma che sono nello stesso tempo balistici e manovrabili come missili da crociera. Il sistema è stato sviluppato per la prima volta nel 2010 e sperimentato nel 2018: il Kinzhal è attualmente uno delle armi più all'avanguardia dell'esercito di Mosca ed è il primo missile ipersonico usato in combattimento. Ecco perché il suo abbattimento è una notizia non marginale. La notizia è ancora più rilevante se, come afferma il Corriere della Sera, i Patriot forniti agli ucraini non erano nemmeno di ultima generazione. L'ennesima conferma che nella guerra, ormai nemmeno troppo fredda, tra Nato e Russia, i primi continuano ad avere una supremazia tecnologica e militare importante.

La nota dolente è il costo del Patriot utilizzato per abbattere il missile russo: 1 milione di euro. Un'evidenza che ha portato gli americani a consigliare alla difesa ucraina a utilizzarli con parsimonia. Insomma, la contraerea a base di "Patriot" non può diventare una prassi, ma deve essere confinata ad eventi salienti o obiettivi essenziali.

Nel frattempo, dopo le ultime donazioni, salgono le aspettative occidentali per la possibile "riscossa" ucraina. Pochi giorni fa il segretario della Nato Stoltenberg ha dichiarato che "presto arriveranno a Kiev mezzi sufficienti per riprendersi il territorio perso". Il punto è che il rubinetto occidentale non è infinito e i sostenitori dell'Ucraina vorrebbero presto trovarsi di fronte a risultati concreti anche per giustificare un flusso cospicuo di denaro e risorse erogato da più di un anno davanti all'opinione pubblica. La celebrazione dell'abbattimento del Kinzhal da parte della difesa ucraina si inserisce in questo contesto. Perché sarà, con tutta probabilità, un estate turbolenta anche nelle stanze del Governo di Kiev.