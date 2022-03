Missile sui pensionati in fila alla posta 

Un missile balistico è esploso nel pieno centro di Donetsk, nel Donbass, uccidendo almeno venti persone. Tra i morti ci sarebbero anche dei bambini. E’ quanto accaduto oggi nella città a maggioranza russofona. L’esplosione è deflagrata davanti ad un bancomat, dove diverse persone erano in coda per ritirare la propria pensione. C’erano anche alcune persone a bordo di auto e autobus che transitavano nella via del centro cittadino quando è arrivato il missile, che non ha lasciato scampo.

Ci sarebbero anche bambini tra le vittime. Lo riferisce Denis Pushilin, capo dell'autoproclamata repubblica di Donetsk, scrive l'agenzia Tass. "Sebbene il missile Tochka-U sia stato abbattuto, i suoi frammenti hanno causato molti danni e vittime civili, che è la cosa peggiore. Le persone erano in fila davanti a un bancomat, altri a una fermata del trasporto pubblico. Tra i morti ci sono bambini", ha sottolineato Pushilin.