"È stato un missile russo a colpire l'ospedale": l'Onu e Kiev smentiscono la propaganda di Mosca

È stato un missile russo a colpire l'ospedale pediatrico di Okhmatdyt, a Kiev, dove sono rimaste uccise almeno due persone, tra cui un medico, e altre 16 sono rimaste ferite. Un bilancio che però potrebbe ancora aggravarsi. Subito dopo l'attacco il Cremlino ha negato categoricamente di aver colpito l'ospedale.

"Continuiamo a insistere: non effettuiamo attacchi su obiettivi civili, gli attacchi vengono effettuati su infrastrutture critiche, su obiettivi militari che sono in un modo o nell'altro legati al potenziale militare del regime", ha detto il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov, mentre per la portavoce della ministra degli esteri Maria Zakharova a colpire l'edificio sarebbe stato un missile terra-aria Nasams lanciato dalla contraerea ucraina.

Una versione smentita seccamente prima da Kiev e poi da Danielle Bell, rappresentante dell'Alto Commissario Onu per i diritti umani in Ucraina. Secondo Bell "l'analisi delle riprese video e una valutazione effettuata sul luogo dell'incidente indicano" che con "un'alta probabilità" l'ospedale pediatrico abbia subito il "colpo diretto" di un missile. L'ipotesi che sia stato danneggiato da un razzo intercettato dalla contraerea viene invece scartata.

To all those trying to deny Russian war crimes. Clear footage of a Russian Kh-101 cruise missile hitting Ukraine’s largest children hospital in Kyiv. pic.twitter.com/R745SWFbUa — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) July 8, 2024

Belle ha sottolineato la necessità di svolgere "un'indagine più approfondita basata su filmati", ma ha allo stesso tempo puntualizzato che molto probabilmente l'ospedale è stato centrato un missile da crociera Kh101 "lanciato dalla Federazione Russa".

Per Kiev le prove sono "inequivocabili". "È stato un attacco diretto" si legge in un post pubblicato su Telegram dal Servizio di sicurezza dello Stato ucraino (Sbu) che porta diverse prove: tra queste i "rottami del razzo rinvenuti sul luogo dell'impatto, l’analisi dei dati sulla traiettoria di volo, la natura del danno causato, nonché un gran numero di materiale video e fotografico". In particolare, secondo gli investigatori della Sbu, sul posto è stato trovato "un frammento del motore del missile da crociera Kh-101" di fabbricazione russa e altri pezzi che appartengono allo stesso tipo di razzo.

Il bilancio dei raid

In totale sono 41 i morti dei raid lanciati lunedì da Mosca sulla Capitale e su altre città ucraine come Dnipro e Kryvi Rih, a Pokrovsk nel Donbass. L'ospedale, la più grande struttura pediatrica del Paese, è stato pesantemente danneggiato. Una parte dell'edificio è crollato e due piani dell'ospedale sono stati distrutti. Inoltre risultano danneggiati interi reparti di terapia intensiva, di oncologia e i reparti chirurgici.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Ukrinform, più di 600 pazienti sono stati evacuati dall'ospedale e più di 100 sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie. In tutto, ha detto Danielle Bell l’ospedale ospitava circa 670 bambini, alcuni dei quali affetti da patologie gravi come cancro e malattie renali, e 1.000 membri dello staff. Non è chiaro se ci siano ancora persone intrappolate sotto le macerie. Il rappresentate Onu però ha spiegato che il bilancio sarebbe potuto essere ben più drammatico. "Ieri mattina - ha aggiunto -, quando sono suonate le sirene antiaeree, il personale aveva trasferito i bambini in un bunker, altrimenti le vittime sarebbero state molto più numerose".