Putin: "Il nuovo missile Sarmat in servizio di combattimento entro fine anno"

Il nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat sarà operativo alla fine del 2022. Lo ha dichiarato oggi il presidente russo Vladimir Putin. "Hanno avuto successo i test del missile balistico intercontinentale pesante Sarmat. È previsto che alla fine dell'anno sarà in servizio di combattimento", ha detto Putin in un incontro al Cremlino con i diplomati dell'Accademia militare russa.

La Russia continuerà "a sviluppare e a rafforzare le sue forze armate tenendo conto di potenziali minacce e rischi, alla luce delle lezioni dei moderni conflitti armati", ha aggiunto Putin incontrando i cadetti "Dovremo utilizzare la robotica, i più recenti mezzi di comando e ricognizione, droni - ha aggiunto, secondo quanto riportato dalla Tass - dovremo sviluppare attivamente armi basate su nuovi principi fisici. Sto parlando di armi laser, elettromagnetiche e di altro tipo. Ovviamente l'intenso addestramento al combattimento e la pratica della cooperazione con i nostri alleati continueranno".

Il missile Sarmat

Lo scorso aprile sulla tv di stato russa è andata in onda una simulazione di un possibile attacco nucleare alle capitali europee proprio ipotizzando l'impiego del missile ipersonico Sarmat che - secondo i piani di Mosca - sarà dispiegato entro il prossimo autunno a Uzhur, nella regione siberiana di Krasnoyarsk, per nuovi test. Sarmat ha una gittata di 18mila chilometri e può essere armato con testate nucleari. Come si vende nel filmato della televisione di stato russa Rossija 1 gli esperti di Mosca mostrano le traiettorie, le distanze e i tempi di percorrenza che il nuovo missile balistico intercontinentale che sarebbe in grado di raggiungere in 106 secondi Berlino, 200 Parigi e 202 Londra. "Colpiremo le città europee prima che se ne accorgano" commentano in studio tra risate e la tragicommedia di una guerra nucleare futuribile".

I Sarmat sono destinati a rimpiazzare i R-36M2 Voevoda, in servizio da cinquant'anni, e la prima base a effettuare la sostituzione, ha comunicato la Difesa russa, sarà quella siberiana di Krasnoyarsk, entro la fine dell'anno. Il Sarmat è in grado di volare a una velocità di 24 mila chilometri all'ora, pesa 208 tonnellate, può contenere fino a 178 tonnellate di carburante e può portare una testata del peso di quasi 10 tonnellate.

Un modello Samart era già stato presentato in un discorso del 1° marzo 2018, quando Putin fece conoscere al mondo il Sarmat Rs28 - soprannominato "Satan 2" dagli analisti occidentali - è un missile a due stadi, dal peso di 200 tonnellate e capace di una gittata di 11mila chilometri. Come aveva affermato il presidente russo in quell'occasione, il nuovo missile classe "Sarmat è in grado di volare 20 volte più veloce del suono e cambiare continuamente quota di crociera e questo lo rende assolutamente invincibile rispetto a qualsiasi forma di difesa missilistica di aria e terra".