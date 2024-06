Missile ucraino in Crimea uccide 5 civili di cui 3 bambini, Mosca accusa gli Usa

È di cinque civili uccisi, di cui tre bambini, e 120 feriti il bilancio dell'attacco Ucraino in Crimea, territorio annesso dalla Russia di Vladimir Putin nel 2014. E Mosca punta il dito contro gli Stati Uniti, sostenendo che l'attacco è stato compiuto con le armi inviate dall'amministrazione di Joe Biden. Un missile è esploso sopra una spiaggia della città di Sebastopoli, sparando schegge contro le persone che si stavano rilassando lì, hanno detto funzionari locali nominati dalla Russia. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che Washington e Kiev sono "responsabili di un attacco missilistico deliberato contro residenti pacifici", che avrebbe utilizzato missili Atacms forniti dagli Stati Uniti.

La città portuale sul Mar Nero e la base navale sulla penisola di Crimea sono state annesse dalla Russia nel 2014, ma sono ancora riconosciute a livello internazionale come parte dell'Ucraina. Sebastopoli è regolarmente sotto il fuoco dell'Ucraina, ma l'attacco di oggi è stato insolitamente letale. Il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev ha detto che l'attacco ha colpito Uchkuyevka, una zona con spiagge sabbiose e alberghi. Il comitato investigativo russo, che indaga sui crimini più' gravi, ha dichiarato di aver aperto un'indagine su "un atto terroristico". Il governatore ha detto che l'Ucraina avrebbe lanciato cinque missili che le difese aeree russe hanno intercettato sul mare, ma i frammenti sono caduti sulla riva ferendo le persone.

Secondo Razvozhayev le schegge hanno colpito le zone della spiaggia nel nord della città e hanno incendiato una casa e un bosco. Il ministero della Difesa russo ha attribuito a Washington la responsabilità dell'attacco. "Tutte le specifiche di volo per l'uso degli Atacms sono inserite dagli specialisti Usa sulla base dei propri dati di ricognizione satellitare. Per questo motivo la responsabilità dell'attacco missilistico deliberato contro i civili a Sebastopoli ricade innanzitutto su Washington che ha fornito queste armi all'Ucraina, e sul regime di Kiev, dal cui territorio è stato effettuato l'attacco", afferma il ministero, scrivono Interfax e Tass, aggiungendo che tali azioni "non resteranno impunite".

All'inizio di quest'anno gli Stati Uniti hanno iniziato a fornire all'Ucraina missili Atacms a più lunga gittata, con un raggio d'azione di 300 chilometri. L'esercito ucraino non ha commentato l'attacco, che è arrivato un giorno dopo che un raid con bombe guidate russe sulla città di Kharkiv ha colpito un edificio residenziale, uccidendo due persone e ferendone più di 50. Altri attacchi hanno colpito una casa e una struttura educativa per bambini sempre nella città, uccidendo una persona e ferendone 10, tra cui due adolescenti, ha dichiarato il governatore regionale Oleg Synegubov.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un post sui social media, ha esortato i Paesi sostenitori ad aiutare l'Ucraina a intensificare gli attacchi contro il territorio russo. "Abbiamo abbastanza determinazione per distruggere i terroristi sul loro territorio, è giusto, e abbiamo bisogno della stessa determinazione da parte dei nostri partner. Possiamo fermare la Russia", ha scritto Zelensky.

Kharkiv is under Russian bombardment again. I have received all the reports. So far we know of one person killed and some wounded. All necessary services are on the site, helping people. I thank everyone involved.



