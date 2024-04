Missili balistici e cooperazione militare: ecco cosa c'è dietro la visita in Iran dei nordcoreani

Una delegazione della Corea del Nord è sbarcata in Iran. Ufficialmente la trasferta ha lo scopo di migliorare la cooperazione economica, ma si teme che serva a dare impulso a nuovi rapporti militari tra Teheran e Pyongyang. E in un contesto globale caratterizzato da conflitti (in cui il numero uno dell'Iran, Israele, è coinvolto direttamente nella guerra contro Hamas) la visita, guidata dal ministro delle Relazioni economiche esterne della Corea del Nord, Yun Jung Ho, solleva molte preoccupazioni.

La collaborazione tra Corea del Nord, Iran e Russia

Anche perché Pyongyang e Teheran sono tra le poche al mondo a sostenere apertamente l'invasione dell'Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin: entrambe sono accusate di fornire alla Russia attrezzature militari. La Corea del Sud sostiene che Pyongyang abbia inviato circa 7mila container di armi a Mosca per rimpolpare le sue scorte militari, forse in cambio dell'assistenza tecnica della Russia per il suo programma di satelliti spia. Ci sono poi accuse rivolte all'Iran per aver fornito alla Russia i droni da impiegare nella guerra in Ucraina.

Da diversi anni aleggia il timore di una collaborazione tra Corea del Nord e Iran nei programmi di missili balistici, probabilmente scambiandosi competenze tecniche e componenti destinati alla loro fabbricazione. In cambio, Pyongyang potrebbe ricevere petrolio e assistenza finanziaria. Già la scorsa settimana, all'indomani dell'attacco iraniano a Israele, la Corea del Sud ha lanciato un allarme: la componentistica tecnologica e militare nordcoreana sarebbe stata impiegata nel lancio di droni e razzi iraniani verso lo Stato ebraico.

Teheran e Pyongyang: amici di vecchia data

"Questa visita merita molta attenzione data la situazione tra Teheran e Gerusalemme", ha detto all'Afp Hong Min, analista del Korea Institute for National Unification, aggiungendo che l'Iran e la Corea del Nord sono alleati di lunga data che hanno cooperato su programmi di armamenti sin dal 1973. Nel 2006 il comandante del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana ammise che Teheran aveva ottenuto dalla Corea del Nord missili balistici Scud-B e Scud-C durante la guerra tra Iran e Iraq del 1980-1988. Secondo l’ufficiale, però, l’industria bellica iraniana non necessitava più dell’assistenza di Pyongyang.

La svolta nelle relazioni bilaterali ci fu quanto nel 2012 Corea del Nord e Iran firmarono un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica. Sottovalutata dalla comunità internazionale, l'intesa ha permesso di creare un quadro organizzativo per studi congiunti, programmi di scambio di gruppi scientifici e trasferimento di tecnologia nei campi dell'informatica, dell'ingegneria, della biotecnologia, delle energie rinnovabili e dell'ambiente. In pratica, i progetti sono serviti a Pyongyang e Teheran per agire in modo congiunto, eludendo le sanzioni lanciate dagli Stati Uniti in risposta al programma di proliferazione missilistica. Ciò che era iniziato come un rapporto transazionale, in cui l'Iran forniva denaro necessario alla Corea del Nord in cambio di componenti e tecnologia missilistica, si è evoluto in una partnership sempre più forte.

L'ultima volta che la Corea del Nord ha inviato alti funzionari in Iran è stata nell'agosto 2019, quando un delegazione guidata da Pak Chol Min, vicepresidente del parlamento di Pyongyang, ha effettuato una visita di una settimana. I due Paesi hanno avuto scambi diplomatici attivi fino a quando la Corea del Nord ha chiuso i suoi confini durante la pandemia per evitare la diffusione nel Paese, prima di una cauta riapertura nel 2023.