Perché Kim testa nuovi missili e alza la tensione con la Corea del Sud

La guerra in Ucraina e le tensioni tra Nato e Russia tengono alta l'attenzione del mondo, ma nel frattempo la Corea del Nord testa un nuovo missile balistico intercontinentale e riaccende i timori di un conflitto con la Corea del Sud che a sua volta risponde con altri missili: potrebbe accadere quello che sta succedendo in Ucraina? Il leader nordcoreano Kim Jong-un potrebbe iniziare una guerra contro la Corea del Sud?

Il test della Corea del Nord

Questa mattina, alle 07:35 italiane, la Corea del Sud ha riferito di un lancio da parte della Corea del Nord di un missile balistico intercontinentale. Il missile è stato lanciato dalla base aerea di Sunan, a Nord della capitale Pyongyang, ha raggiunto un'altitudine di circa 6.200 km e ha volato per più di 1.000 km cadendo a circa 170 km dalle coste di Aomori nel Mar del Giappone. Queste stime sono state confermate anche dal ministero della Difesa giapponese.

Si tratta del più potente test missilistico a lungo raggio della Corea del Nord in cinque anni, con risultati migliori del precedente lancio. L'ultima volta fu nel 2017 quando un Hwasong-15 ha volato per 53 minuti lungo una traiettoria di 950 km a un'altitudine massima di circa 4.475 km. Secondo Corea del Sud e Stati Uniti, si tratterebbe di un nuovo missile balistico intercontinentale chiamato Hwasong-17, con maggiore gittata e potere distruttivo potenzialmente in grado di raggiungere Guam, un'importante base militare statunitense nel Pacifico.

La risposta della Corea del Sud

In risposta, l'esercito sudcoreano ha eseguito lanci di più missili da terra, mare e aria, come riferito dallo stesso esercito: "I nostri militari hanno mostrato la risposta immediata e la capacità di reagire". Nei testi sono stati usati: un balistico superficie-superficie Hyunmoo-II, un missile dal sistema missilistico tattico dell'esercito, un Haesong-II- da una nave e due missili aria-terra. "L'esercito sudcoreano ha dimostrato di avere la capacità e la preparazione per condurre un attacco di precisione in qualsiasi momento contro il punto di lancio di un missile, le strutture di comando e supporto se la Corea del Nord dovesse lanciare un missile".

Durante una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale, il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha definito il test della Corea del Nord una "grave minaccia", denunciando come "rappresenti una violazione della sua stessa moratoria sui test missilistici e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Pone una seria minaccia per la penisola coreana, la regione e la comunità internazionale". La Corea del Nord aveva ufficialmente sospeso i test dei missili intercontinentali a lungo raggio dopo gi accordi tra l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Kim Jong-un.

Gli altri test missilistici della Corea del Nord nel 2022

Nonostante le sanzioni internazionali, la Corea del Nord ha continuato a investire sulla modernizzazione dell'esercito e degli armamenti. Proprio a inizio marzo, i servizi segreti di Stati Uniti e Corea del Sud avevano avvertito che la Corea del Nord si stava preparando a lanciare un missile balistico intercontinentale a lungo raggio. A febbraio e marzo erano stati fatti altri due test di missili balistici intercontinentali e mercoledì scorso, in un altro test, un missile è esploso a un'altitudine inferiore ai 20 km. Con quello di oggi salgono a dodici i test effettuati dalla Corea del Nord nel 2022.

È possibile una guerra in Corea?

Questo nuovo test missilistico della Corea del Nord arriva in un momento peculiare per la penisola coreana. Il 9 marzo infatti si sono tenute le elezioni presidenziali in Corea del Sud e questa escalation militare alza la tensione proprio durante la transizione governativa in atto. Le elezioni sono state vinte dal candidato conservatore del principale partito di opposizione, Yoon Suk-yeol, con pochissimo scarto rispetto al candidato del partito di centrosinistra dell’attuale presidente Moon Jae-in. L'agenda politica di Yoon Suk-yeol ha al centro il rafforzamento del legame con Stati Uniti e Giappone e il contrasto alla Corea del Nord, alzando i toni rispetto alle posizioni più caute del suo predecessore. Visti i nuovi attori in gioco, la situazione potrebbe peggiorare. In più, questa settimana, il viceministro degli affari esteri russo Igor Morgulov ha parlato con l'ambasciatore della Corea del Nord in Russia, Sin Hong Chul per discutere "dello sviluppo delle relazioni bilaterali nel contesto dei cambiamenti in atto nell'arena internazionale, nonché di alcuni problemi regionali, inclusa la situazione nella penisola coreana" come si legge nella nota del Ministero russo.

Allargando lo sguardo, tutto accade mentre è in corso la guerra in Ucraina, con un vertice straordinario della Nato alle porte. Gli Stati Uniti hanno condannato "con forza" il lancio da parte della Corea del Nord di un missile balistico intercontinentale e hanno promesso "tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza del territorio americano, della Corea del Sud e del Giappone" la posizione della Casa Bianca in un comunicato. "Questo lancio e' una sfacciata violazione delle molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e aumenta senza motivo le tensioni e i rischi di destabilizzare la situazione di sicurezza nella regione" afferma il portavoce dell'governo americano Jen Psaki, il tutto mentre il presidente Joe Biden si trova a Bruxelles per partecipare al vertice Nato. Anche il Giappone si è fatto sentire tramite il primo ministro Fumio Kishida: "La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico che sembra essere il nuovo missile balistico intercontinentale ed è caduto vicino alle acque territoriali del Giappone. È un oltraggio imperdonabile e lo condanno categoricamente".