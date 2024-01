I missili nordcoreani in mano alla Russia mettono in allarme l'Ucraina (e gli Stati Uniti)

Il 2024 è iniziato con un massiccio bombardamento russo contro la capitale dell'Ucraina Kiev e diverse altre città del Paese, tra cui Kharkiv. Era il 2 gennaio e la notizia dell'attacco nella seconda città dell'Ucraina, che ha causato decine di morti e feriti, è arrivata anche a Pyongyang. Dove probabilmente c'è stata una manifestazione di soddisfazione per il successo dell'attacco. Il motivo? A colpire edifici residenziali e infrastrutture energetiche sono stati anche i missili nordcoreani. Questi fanno parte degli armamenti che il presidente Vladimir Putin ha chiesto al leader nordcoreano Kim Jong Un per portare avanti la guerra in Ucraina. Si tratterebbe di missili di recente produzione, secondo un'analisi del Conflict Armament Research, che ha documentato le armi utilizzate nella guerra della Russia in Ucraina.

L'intesa sempre più forte tra Kim e Putin

Facciamo un passo indietro. Sin dal 2022 sono emersi rapporti sui progetti di Mosca di acquistare armi da Pyongyang per utilizzarle nell'invasione dell'Ucraina. Ad agosto dello scorso anno, l'inviata statunitense delle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield aveva dichiarato all'organizzazione che Mosca stava negoziando "potenziali accordi per quantità significative e molteplici tipi di munizioni". Il mese successivo Vladimir Putin e Kim Jong Un si sono incontrati durante un vertice al cosmodromo di Vostochny, il più importante centro di lancio satellitare della Russia e simbolo delle ambizioni spaziali russe. Putin affermò che Mosca avrebbe aiutato Pyongyang a costruire satelliti, mentre il dittatore nordcoreano promise il suo sostegno per quella che definì la "lotta giusta" della Russia, con un riferimento implicito all'Ucraina. A quel punto si sono intensificate le speculazioni relative a un accordo tra i due Paesi per lo scambio di armi.

I punti dell'intesa tra i due leader sono ormai tangibili e superano il silenzio di Mosca e Pyongyang sul probabile accordo raggiunto. La Russia ha lanciato missili nordcoreani contro l'Ucraina almeno tre volte dalla fine di dicembre: il 30 dicembre, il 2 e il 6 gennaio, sostengono i funzionari americani. Questi ritengono che Kim, attraverso le armi date alla Russia, voglia testare le capacità di difesa aeree progettate dall'occidente: secondo gli esperti dell'amministrazione americana, il nuovo arsenale missilistico nordcoreano è progettato per un conflitto con Corea del Sud e Stati Uniti.

Il pericolo per le difese dell'Ucraina

C'è poi un altro elemento allarmante e riguarda l'invasione russa in Ucraina. Mosca sta aumentando il suo arsenale con armamenti nordcoreani, sebbene continui a usare principalmente missili di produzione russa per attaccare l'Ucraina. E l'incremento di importazione di missili nordcoreani potrebbe tradursi in una difficoltà per l'esercito di Kiev, che sarebbe costretto a utilizzare parte delle sue capacità difensive. Per ora, le difese aeree ucraine reggono. Ma potrebbe essere solo una questione di tempo: Kiev, infatti, spera di ricevere dagli Stati Uniti ulteriori finanziamenti militari, che sono attualmente congelati dal Congresso.

Ogni giorno diverse migliaia di proiettili vengono sparati in Ucraina, il cui esercito lamenta da questo inverno una carenza di munizioni e uomini. Per questo motivo la Nato sta cercando di rafforzare le scorte per fornire maggiore assistenza a Kiev. A ottobre 2023 i Paesi partner avevano dato o promesso di dare all'Ucraina aiuti militari per un valore pari a 100 miliardi di dollari. Secondo un'analisi di Ekonomichna Pravda, questa cifra comprende oltre ai sistemi di difesa aerea, ai carri armati e ad altre armi pesanti, anche elementi meno visibili, ma altrettanto indispensabili, come sistemi di guerra elettronica e proiettili. Secondo il Kiel Institute, gli Stati Uniti spendono meno dello 0,2 per cento del Pil in aiuti all'Ucraina. Il sostegno rimane comunque enorme, visto che dal 24 febbraio 2022 Washington ha fornito aiuti militari per 44 miliardi di dollari, restando il principale donatore per Kiev.

Decine di Stati si sono uniti all'Ucraina nel condannare i trasferimenti di missili balistici tra Corea del Nord e Russia, sostenendo che i due Paesi stanno violando le sanzioni delle Nazioni Unite.