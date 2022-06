Missili russi su Kiev, colpito un condominio: ci sono vittime

Diversi razzi russi hanno colpito nella mattina di oggi, domenica 26 giugno, una zona residenziale di Kiev, capitale dell'Ucraina, da 123 giorni sotto l'assedio delle truppe di Putin. Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli interni ucraino, ha scritto che i testimoni avevano riferito di attacchi missilistici che hanno colpito aree residenziali della città. Tra gli obiettivi colpiti dai missili ci sono un asilo e un condominio di nove piani.

Missili su Kiev: colpito un condominio di nove piani

Il bilancio, al momento provvisorio, parla di una vittima e almeno due feriti. "Questa mattina una bambina di 7 anni è stata estratta dalle macerie a Kiev. Suo padre è rimasto ucciso e sua madre è rimasta per ore sotto le macerie". A scriverlo su Twitter è la parlamentare ucraina Lesia Vasylenko. La notizia di una vittima per l'attacco missilistico russo sulla capitale ucraina era stata data, sempre su Twitter, dall'ex portavoce presidenziale Iuliia Mendel. L'attacco era stato denunciato precedentemente anche dal sindaco di Kiev Vitali Klitschko: "Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. I missili russi hanno colpito almeno due edifici residenziali nel distretto di Shevchenkivskyi della città. I soccorritori stanno lavorando per liberare le persone intrappolate sotto le macerie, una bambina di 7 anni è stata estratta viva".

Secondo il parlamentare ucraino Olexiy Honcharenko sarebbero 14 i razzi lanciati dalle truppe russe contro la città e l'area circostante. Il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko ha commentato: "Ci sono molti attacchi negli ultimi giorni. Credo che sia la reazione di Putin alla decisione di concedere lo status di paese candidato all'Ue all'Ucraina. Sono attachi barbarici, contro civili e infrastrutture".

Gli obiettivi della Russia

"Gran parte delle forze ucraine si sono verosimilmente ritirate dalle residue posizioni difensive nella città di Severdonetsk, nel Donbass. Nell'aprile 2022, la Russia ha rivisto il suo piano originario nella campagna militare rinunciando all'obiettivo di occupare la maggior parte dell'Ucraina, a vantaggio di un'offensiva più mirata nel Donbass. La cattura della città da parte della Russia è un risultato significativo nel quadro di questo piano ridotto. L'insediamento era un importante centro industriale e occupa una posizione strategica sul fiume Siverskyi Donets. Tuttavia, è solo uno dei numerosi obiettivi che la Russia dovrà perseguire per occupare l'intera regione del Donbass. Questi includono l'avanzata verso Kramatorsk e la messa in sicurezza delle principali rotte di rifornimento verso la città di Donetsk". Queste le ultime valutazioni dell'intelligence britannica sulla situazione sul terreno in Ucraina diffuse dal ministero della Difesa di Londra. A riportarlo è il Guardian.