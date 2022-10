Pioggia di missili russi su Zaporizhzhia: diversi morti e feriti

Una pioggia di bombe costante sulla città di Zaporizhzhia. La Russia sembra voler affermare con la violenza il controllo sulla città sudorientale dell'Ucraina, che fa parte dell'omonima regione che il Cremlino ha annesso con un referendum 'farsa', nonostante le truppe di Mosca non abbiano il suo controllo completo. È di almeno 13 vittime il bilancio provvisorio vittime dell'attacco di 12 missili sferrato la notte scorsa sugli edifici residenziali della città di Zaporizhzhia da parte dell'aeronautica militare di Mosca. Il governo di Kiev ha rivisto a ribasso il bilancio delle vittime, inizialmente fissato a 17 morti, ma conferma che i feriti sono per il momento 87, inclusi dieci bambini.

Kiev lancia pesanti accuse a Mosca. "Il nemico ha usato aerei tattici per eseguire un attacco missilistico sul centro amministrativo della regione (la città di Zaporizhzhia, ndr). I rapporti preliminari indicano che gli aerei hanno lanciato 12 missili su Zaporizhzhia. La maggior parte dei missili ha colpito condomini residenziali e case private in uno dei quartieri di Zaporizhzhia. Un condominio di nove piani è stato parzialmente distrutto. Cinque abitazioni private sono state distrutte. Le infrastrutture sono state colpite. Venti automobili sono state danneggiate", ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città, Oleksandr Starukh. Nella tragedia c'è però una buona notizia. Dieci civili che si trovavano sotto le macerie di un condominio distrutto nell'attacco missilistico russo sono stati tratti in salvo, stando a quanto reso noto su Facebook dal Servizio di Emergenza statale ucraino.

L'attacco della scorsa notte è la risposta russa all'esplosione del ponte di Kerch che collega la Crimea occupata alla Russia, simbolo dell'annessione della regione ucraina. L'attacco di ieri 8 ottobre al ponte ha danneggiato gravemente la struttura lunga 19 km, che svolge un ruolo cruciale per il rifornimento di armamenti alle truppe del Cremlino nella zona occupata.

Ma non è la prima volta che la città finisce nel mirino dei missili russi. Gli attacchi a Zaporizhzhia sembrano far parte di una tattica deliberata del Cremlino usata anche contro altre città vicine alla linea del conflitto, tra cui Kharkiv, Mykolaiv e Sloviansk, che sono state colpite ripetutamente. Zaporizhzhia è infatti vicina alla linea del fronte, dove le forze di Kiev hanno condotto un contrattacco su larga scala contro le truppe russe. Per questo Kiev chiede più sistemi di difesa aerea e missilistica moderni dai partner occidentali per "salvare vite innocenti", ha scritto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, su Twitter.