La Russia attiva i missili Sarmat: armati con testate nucleari, possono colpire in tutto il mondo

Un missile in grado di colpire in ogni angolo del globo, trasportando fino a 15 testate nucleari. La Russia ha annunciato di aver messo in modalità "combattimento" i missili balistici Sarmat. A dare la notizia è stato Yuri Borisov, capo dell'agenzia spaziale Roscomos: "Sono operativi i missili Sarmat, ora sono in posizione da combattimento". Una modalità che di fatto innalza il livello di allerta. Inizialmente il sistema missilistico Sarmat doveva entrare in funzione nel 2022, poi nel febbraio del 2023 Putin ha annunciato che l'arma sarebbe stata equipaggiata con missile più pesante. Infine, lo scorso giugno, il presidente russo aveva promesso il rapido dispiegamento di questo tipo di missile, che adesso è a tutti gli effetti operativo.

Cos'è il missile Sarmat: può colpire in tutto il mondo

I Sarmat o RS-28 Sarmat, sono missili balistici intercontinentali di fabbricazione russa, progettati per eludere le difese missilistiche avversarie grazie a una fase di salita più breve dei suoi predecessori, e in grado di trasportare più testate nucleari. Con un raggio d'azione di circa 18mila km, questi missili possono colpire praticamente ogni angolo del mondo. Dal peso di 200 tonnellate, il missile Sarmat è in grado di trasportare fino a 15 testate nucleari, da 150 o 300 chilotoni (potenze di molto superiori a quelle delle bombe di Hiroshima e Nagasaki) o 24 veicoli ipersonici Avangard. Il sistema Icbm basato in silos e in grado di essere armato con testate nucleari multiple. Sostituirà gli R-36M2 Voyevoda, dispiegato dal 1988. Il sistema Sarmat era stato testato nell'aprile del 2022 in un evento seguito in diretta dal presidente Vladimir Putin e celebrato con toni trionfalistici, anche se il Pentagono in quella occasione lo aveva liquidato come un'operazione di "routine" che non rappresentava una seria "minaccia". Una percezione che potrebbe cambiare dopo l'annuncio di oggi. All'inizio della guerra in Ucraina Putin aveva detto che sarebbe stato pronto a utilizzare ogni mezzo, anche un'arma nucleare, pur di difendere l'integrità territoriale della Russia.

