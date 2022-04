"Colpiremo con i missili Sarmat le città europee prima che se ne accorgano"

L'Italia ha i suoi problemi con le improbabili affermazioni di alcuni ospiti nei talk show dato che solo ieri Orsini ha dichiarato, senza essere smentito (sigh) che "Hitler non aveva alcuna intenzione di far scoppiare la seconda guerra mondiale ma che sarebbe scoppiata perché erano state stipulate alleanze simili o peggiori a quelle dell'alleanza della Nato". Quasi a dire che la guerra scoppiò per la reazione di Regno Unito e Francia e non per l'invasione da parte delle truppe tedesche della Polonia il primo settembre 1939.

Un parallelismo che il sociologo giustappone alla realtà attuale in Ucraina e con il quale traccia i contorni di una possibile terza guerra mondiale che sta causando dibattiti non solo in rete. Tuttavia sulle tv russe sono giorni che vanno in onda provocazioni ben peggiori come il talk della principale emittente di Mosca che ha ipotizzato un possibile attacco nucleare della Russia alle principali città europee con il nuovo missile ipersonico Sarmat testato pochi giorni fa e che - secondo i piani di Mosca - saranno dispiegati entro il prossimo autunno a Uzhur, nella regione siberiana di Krasnoyarsk, per nuovi test.

Sarmat ha una gittata di 18mila chilometri e può essere armato con testate nucleari. Come si vende nel filmato della televisione di stato russa Rossija 1 gli esperti di Mosca mostrano le traiettorie, le distanze e i tempi di percorrenza che il nuovo missile balistico intercontinentale che sarebbe in grado di raggiungere in 106 secondi Berlino, 200 Parigi e 202 Londra. "Colpiremo le città europee prima che se ne accorgano" commentano in studio tra risate e la tragicommedia di una guerra nucleare futuribile. "Moriremo tutti prima o poi, ma almeno andremo in paradiso" dicono in studio. Temi di propaganda e di una narrazione sempre più tossica.