Cosa sono i Tomahawk, i missili usati dagli Usa contro i ribelli Houthi

Per attaccare i ribelli Houthi nello Yemen, gli Stati Uniti hanno utilizzato i missili Tomahawk, un'arma collaudata e affidabile, su cui gli americani lavorano dagli anni '40. Ma come funzionano? I missili da crociera con cui Joe Biden ha deciso di colpire le milizie che minacciano le navi commerciali nel Mar Rosso sono il risultato di un processo di studio e progettazione durato decenni. L'iter è decollato negli anni '70 e la fornitura alle forze armate degli Stati Uniti è iniziata ufficialmente nel 1983 con il coinvolgimento del contractor McConnell Douglas.

Cosa sono e come funzionano i missili Tomahawk

La versione originaria del progetto prevedeva tre diverse tipologie di Tomahawk un missile antinave armato con testate convenzionali e 2 missili per colpire obiettivi terrestri, con testate nucleari o convenzionali. Al giorno d'oggi viene utilizzata soltanto quest'ultima versione, prodotto dalla Raytheon Company, un'azienda statunitense che ha perfezionato e potenziato l'idea originale.

Il Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) oggi è un missile da crociera lungo circa 6,5 metri e pesa circa 1,5 tonnellate. Il lancio viene effettuato dai tradizionali tubi lanciasiluri presenti sui sottomarini o dai tubi verticali che caratterizzano i sottomarini più moderni. Una volta in aria, il missile "apre" due alette e raggiunge una velocità di circa 800 km orari, con la capacità di colpire obiettivi a 2500 km di distanza. Una delle caratteristiche principali di questa tipologia di missili è la precisione garantita da una serie di sistemi correlati: l'impiego di Gps (integrato anche con satelliti), TERCOM (Terrain Contour Matching che sfrutta segnali radar) e DSMAC (Digital Scene-Matching Area Correlator che impiega immagini ottiche memorizzate) consente di modificare la traiettoria in volo e di centrare il bersaglio. La versione attuale, la Block IV Tactical Tomahawk, o TACTOM, dispone di un collegamento dati che consente anche di cambiare bersaglio durante il volo. Mentre si avvicina al suo obiettivo, il missile scende a un'altitudine di 30-40 metri in preparazione all'impatto.

"L'esordio" durante la Guerra del Golfo

Il debutto ufficiale dei missili Tomahawk risale alla Guerra del Golfo: il primo lancio, effettuato dalla USS Paul F. Foster, è datato 17 gennaio 1991. Nel corso dell'offensiva, ne vennero lanciati altri 300 circa da navi e sottomarini. L'efficacia del Tomahawk ha favorito la diffusione del missile, usato con frequenza nel decennio. Gli Usa hanno fatto ricorso all'arma per colpire obiettivi in Iraq nel 1998 e successivamente nel 2003. Il protocollo seguito dalla marina degli Stati Uniti dal 2020 prevede che i missili vengano ricertificati ed eventualmente modernizzati per approdare alla versione Block V. Secondo i dati forniti dalla Raytheon Company, gli Usa e i Paesi alleati hanno testato in volo il Tomahawk 550 volte e lo hanno utilizzato in combattimento più di 2.300 volte.