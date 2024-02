Missione nei Balcani di Zelensky, strappato un nuovo impegno per produzione di armi

L'instancabile Volodymyr Zelensky è riuscito a ottenere un nuovo impegno per la produzione di armi per l'Ucraina. Il presidente ucraino sta effettuando una missione nei Balcani, la prima nella regione dall'inizio dell'invasione da parte della Russia di Vladimir Putin due anni fa. Nelle ultime settimane Zelensky ha attraversato il mondo per raccogliere sostegno per Kiev, le cui forze armate stanno affrontando una carenza di munizioni e armi nella lotta contro l'avanzata delle forze russe sul suo territorio.

Oggi (mercoledì 28 febbraio) ha partecipato al vertice dei leader dei Balcani occidentali a Tirana, ma prima ha avuto un bilaterale con il premier albanese Edi Rama, con cui ha siglato un accordo bilaterale, che punta anche alla produzione congiunta di armi. Secondo la televisione pubblica albanese Rtsh, l'accordo si propone di "rafforzare i legami storicamente forti tra i due popoli e promuovere la cooperazione bilaterale in tutti i campi e le aree possibili per il reciproco vantaggio". "Abbiamo discusso anche delle esigenze di difesa dell'Ucraina e della possibile produzione congiunta di armi", ha spiegato Zelensky su X.

Since the first days of the full-scale invasion, Albania has supported Ukraine in our struggle for freedom and territorial integrity.



During the meeting with Albanian Prime Minister Edi Rama @ediramaal we signed the Treaty on Friendship and Cooperation between Ukraine and… pic.twitter.com/fFkSqhpSPu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2024

L'Albania, membro della Nato, è stato uno dei primi Paesi a fornire aiuti militari, principalmente munizioni di piccolo calibro e armi di fanteria, all'Ucraina dopo l'invasione da parte della Russia. Dopo il bilaterale Zelensky e Rama si sono poi uniti al Summit a cui hanno partecipato il primo ministro croato Andrej Plenkovic, il presidente serbo Aleksandar Vucic e il presidente kosovaro Vjosa Osmani. La Serbia è uno dei pochi Stati europei a non essersi allineato alle sanzioni occidentali contro la Russia, ma Vucic ha incontrato Zelensky diverse volte a margine di conferenze internazionali.

Questo viaggio nei Balcani avviene in un momento in cui il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta cercando di convincere il Congresso a sbloccare aiuti per 60 miliardi di dollari (55 miliardi di euro) all'Ucraina. Nel continente europeo, mentre alcuni Paesi dell'Unione sono pronti a sostenere un'iniziativa ceca per acquistare munizioni prodotte fuori dall'Europa e rispedirle a Kiev. Zelensky ripete regolarmente che il suo Paese ha disperatamente bisogno di un sostegno continuo e tempestivo da parte dell'Occidente per sconfiggere la Russia.

In Europa, un acceso dibattito è stato suscitato dal presidente francese Emmanuel Macron, che lunedì sera, dopo un incontro con le sue controparti europee a Parigi, ha sollevato lo spettro dell'invio di truppe di terra in Ucraina. Washington, così come Berlino, Londra e gli altri alleati europei di Kiev, hanno respinto l'idea.