Perché gli Usa hanno schierato un sottomarino nucleare a Gaza durante la missione di Blinken

Gli Stati Uniti sono al fianco di Israele e sono pronti intervenire se qualcuno dei Paesi della regione dovesse attaccare lo Stato ebraico. È questo il segnale mandato da Washington con l'insolito annuncio di aver inviato nella regione un sottomarino nucleare. Un messaggio di deterrenza chiaramente rivolto a Paesi come l'Iran, e con cui il presidente Joe Biden pensa di evitare un conflitto più ampio nel mezzo della guerra a Gaza con Hamas. Il tutto proprio mentre il Segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, si trova in missione diplomatica nella regione.

"È sempre una buona notizia vedere che gli americani stanno spostando altri mezzi", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce militare di Tel Aviv, il tenente colonnello Richard Hecht. "Lo vediamo come una sorta di fattore di stabilizzazione nella regione", ha aggiunto. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato ieri (domenica 5 novembre) su X che un sottomarino della classe Ohio stava entrando nella sua area di responsabilità, cioè il Medio oriente, pubblicando una foto che mostra il mezzo da guerra nel Canale di Suez, a nord-est del Cairo. Il post sui social media non riporta il nome del sottomarino, ma come spiega la Cnn la Marina statunitense ha quattro sottomarini missilistici guidati della classe Ohio, o Ssgn, che sono ex sottomarini con missili balistici convertiti per sparare missili da crociera Tomahawk piuttosto che missili balistici a testata nucleare.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023

Ogni Ssgn può trasportare 154 missili Tomahawk, il 50% in più rispetto ai cacciatorpediniere a missili guidati statunitensi e quasi il quadruplo di quanto sono armati i più recenti sottomarini d'attacco della Marina Usa. L'ampiezza di questa potenza di fuoco è stata dimostrata nel marzo 2011, quando il lo Uss Florida ha sparato quasi 100 Tomahawk contro obiettivi in Libia durante l'operazione Odyssey Dawn. L'attacco ha segnato la prima volta che le Ssgn sono state utilizzate in combattimento. Il Segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha parlato con il suo omologo israeliano, Yoav Gallant, a cui ha assicurato che gli Stati Uniti sono impegnati a scoraggiare "qualsiasi Stato o attore non statale che cerchi di inasprire questo conflitto". Un chiaro riferimento all'Iran e a Hezbollah, il gruppo armato sciita sostenuto dall'Iran.

E se da una parte gli Stati Uniti stanno mostrando i muscoli e assicurando il sostegno totale e Israele nella guerra contro Hamas, dall'altra stanno provando a utilizzare la diplomazia per cercare di accontentare almeno alcune delle richieste delle nazioni del Medio Oriente, sempre nel tentativo di evitare una escalation del conflitto. Blinken ha effettuato ieri (domenica 5 novembre) due visite a sorpresa nella Cisgiordania occupata e in Iraq, mentre oggi (lunedì 6 novembre) si è recato in Turchia. Gli Stati Uniti stanno lavorando "molto attivamente" per fornire maggiori aiuti umanitari alla Striscia. Da questo punto di vista negli ultimi giorni "abbiamo fatto grandi passi avanti", ha rivendicato il capo della diplomazia statunitense ai giornalisti al termine di un incontro di due ore e mezza con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan.

Il capo della diplomazia di Biden ha assicurato che Washington ha chiesto a Israele di "ridurre al minimo le vittime civili", ma gli Stati Uniti si oppongono a un cessate il fuoco a Gaza, richiesto anche dalla Turchia, ma Blinken ha concesso che "una pausa" nei combattimenti "potrebbe aiutare" per fornire aiuti umanitari ai civili intrappolati nella Striscia. Dopo che Hamas lo corso 7 ottobre ha fatto un'incursione in Israele, uccidendo 1.400 persone, la maggior parte delle quali civili, la striscia costiera palestinese è stata bombardata senza sosta da l'esercito di Tel Aviv, che dice di voler "annientare" il movimento islamico. I funzionari sanitari di Gaza hanno dichiarato che sono già 10.022 i palestinesi uccisi finora nella guerra, per la maggior parte civili. Parlando dei risultati concreti ottenuti durante il suo tour nella regione, Blinken ha sottolineato gli sforzi per evitare un'escalation regionale: "A volte l'assenza di un evento negativo può non essere la prova più visibile di un progresso, ma lo è", ha detto.

La Turchia, membro della Nato che sostiene la soluzione dei due Stati in Medio Oriente, ha intensificato le sue critiche nei confronti di Israele in seguito all'aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza. Il Paese ospita anche membri di Hamas, considerata un'organizzazione terroristica da Stati Uniti e Unione europea ma non da Ankara. Blinken ha dichiarato che Washington rimane concentrata sugli ostaggi detenuti dalla milizia islamica, compresi gli americani, aggiungendo che altri Paesi della regione possono svolgere un ruolo importante nel recupero degli ostaggi.

Con il numero delle vittime civili che cresce di giorno in giorno, diversi dirigenti delle agenzie delle Nazioni Unite hanno detto che "quando è troppo è troppo" e hanno chiesto un cessate il fuoco umanitario a quasi un mese dall'inizio della guerra di Gaza. Israele finora ha respinto le crescenti pressioni internazionali per un cessate il fuoco, affermando che prima dovrebbero essere rilasciati gli ostaggi presi dai militanti di Hamas durante il loro attacco nel sud di Israele il 7 ottobre.

"Un'intera popolazione è assediata e sotto attacco, e le viene negato l'accesso all'essenziale per la sopravvivenza, bombardata nelle proprie case, nei rifugi, negli ospedali e nei luoghi di culto. Questo è inaccettabile", hanno scritto in una dichiarazione congiunta 18 leader dell'organizzazione, tra cui figurano l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Volker Turk, il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus e il capo degli aiuti delle Nazioni Unite Martin Griffiths.. "Abbiamo bisogno di un immediato cessate il fuoco umanitario. Sono passati 30 giorni. Ora basta. Tutto questo deve finire ora".

Continua a leggere su Today.it