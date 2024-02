Mamma scambia il forno per una culla: bambina di un mese muore bruciata

Una morte assurda e senza spiegazione. Una bambina di un mese sarebbe morta in Mìssouri, negli Usa, perché la madre l'avrebbe messa a dormire per errore in un forno scambiandolo per una culla. Lo riporta la nota di un procuratore americano che ha accusato Mariah Thomas, una 26enne afroamericana, di infanticidio e maltrattamenti minorili. La conferma sarebbe arrivata da un testimone oculare della scena. Non esistono però al momento particolari o motivazioni che possano spiegare l'assurdo gesto.

L'allarme era scattato due giorni fa, quando la polizia aveva ricevuto il messaggio di aiuto da parte della donna che lamentava che sua figlia avesse smesso di respirare. Una volta entrata nella casa della donna, a Kansas City, la polizia ha descritto la scena come "raccapricciante". Gli agenti avrebbero trovato la bimba gravemente ustionata e ormai asfissiata. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarla.

Una tragedia che al momento rimane quindi senza spiegazione logica, anche se le circostanze portano a sospettare della salute mentale della donna. "Riconosciamo le circostanze orribili in cui questa morte è avvenuta e confidiamo che il nostro sistema penale possa rispondere in maniera appropriata" hanno dichiarato i procuratori che stanno seguendo l'indagine.