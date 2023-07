Senatore si blocca a metà frase e resta immobile per 20 secondi: paura in conferenza stampa

Lunghi minuti di paura tra i repubblicani per la salute del loro leader al senato, Mitch McConnell, che durante una conferenza stampa ieri si è bloccato a metà frase, all'improvviso. Il politico è rimasto immobile per 20 secondi davanti al microfono prima di essere portato via dal senatore John Barrasso del Wyoming, un medico, che ha scortato McConnell lontano dalle telecamere e dai giornalisti. Un momento di cosiddetta afasia, a quanto pare. Sarà sottoposto a tutti gli esami del caso. Il video:

L'81enne, originario del Kentucky, è rientrato qualche minuto dopo e ha risposto normalmente alle domande dei giornalisti, tranquillizzando tutti. Veterano del senato, ne è stato leader dal 2015 al 2021, stoppando molte delle politiche dell'allora presidente Barack Obama. A marzo McConnell era stato ricoverato in ospedale con una costola fratturata dopo essere inciampato ed essere caduto durante una cena privata, sbattendo la testa.

Flag: McConnell just stopped abruptly during his opening statement during the gop leadership presser and appeared to be unable to restart talking. He then stepped away and walked away with Barrasso: pic.twitter.com/f1kFUjggzm