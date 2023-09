Due modelle trovate morte in 48 ore, ipotesi serial killer

Giovani, bellissime, morte in circostanze poco chiare. Paura a Los Angeles per la scomparsa di due modelle: Nichole "Nikki" Coats e Malisa Mooney, 32 e 31 anni. Sono state trovate prive di vita nei rispettivi appartamenti a distanza di poche ore l'una dall'altra. L'idea di un serial killer fa paura, ma non trova conferme ufficiali da ambienti investigativi.



Il corpo di Nichole Coats è stato trovato il 10 settembre I familiari, non avendo notizie della giovane, hanno dato l'allarme. La morte della ragazza è stata dichiarata "sospetta". Si attende l'autopsia.

Due giorni dopo, in un condominio a meno di cinque chilometri di distanza, anche Malisa Mooney è stata trovata uccisa. Anche per lei sono stati i familiari a fare scattare le ricerche perché la giovane non rispondeva a telefonate e messaggi. Nel suo caso sembra non ci siano dubbi: omicidio. Da chiarire però quanto tempo è trascorso tra la morte e il ritrovamento del corpo.

"Voglio risposte, voglio sapere perché mia figlia è morta. Nikki non aveva nemici", ha detto la madre, Sharon Coats. Gli inquirenti lavorano per ricostruire i possibili collegamenti tra le due giovani e ricostruirne le ultime ore di vita.

