La protesta delle mogli dei soldati che imbarazza Putin

Almeno 25 persone sono state arrestate a Mosca durante una protesta organizzata da un gruppo di mogli di soldati contro la mobilitazione per la guerra in Ucraina. Lo riporta il media indipendente Sota, secondo cui tra i fermati ci sono anche una ventina di giornalisti stranieri, rilasciati qualche ora dopo.

La manifestazione è stata indetta per ricordare il 500esimo giorno dall'inizio della mobilitazione ordinata dal Cremlino nell'ambito della guerra di aggressione all'Ucraina. I parenti dei militari al fronte hanno deposto corone di fiori alla tomba del milite ignoto sulla Piazza Rossa.

La protesta va avanti da diverse settimane e sta creando non pochi imbarazzi al presidente Vladimir Putin, in corsa per la rielezione. Finora, la polizia russa ha tollerato queste manifestazioni, a differenza di quanto accade per altre forme di dissenso nel Paese. Questa impunità viene vista come un segno del timore del Cremlino che un'eventuale repressione possa alimentare la rabbia nella popolazione e portare a un movimento più vasto.

Per il momento, l'azione della polizia si è limitata agli arresti di uomini presenti ai sit-in in segno di solidarietà, mentre i media nazionali hanno ignorato del tutto le manifestazione. Ma non è detto che il Cremlino possa cambiare strategia. L'arresto dei giornalisti, poi rilasciati, potrebbe essere un avvertimento alla stampa.

Secondo quanto riportano le autorità, finora 244mila soldati dei 617mila effettivi delle forze russe sono stati mobilitati in Ucraina.