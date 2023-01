Il marito della pilota del volo precipitato era morto in un incidente aereo 17 anni fa

Moglie e mariti uniti, a distanza di 17 anni, da un tragico destino. La 44enne Anju Khatiwada, copilota che si trovava a bordo del volo precipitato in Nepal, aveva perso il compagno nel 2006, sempre a causa di un incidente aereo. Era proprio seguendo le orme del marito, Dipak Pokhre, che la donna era entrata nella Yeti Airlines, nel 2010. Anche l'uomo si trovava come copilota a bordo di un volo coinvolto in un disastro aereo, un dramma che aveva spinto Anju ad intraprendere la medesima carriera.

Nel giugno del 2006 Dipak Pokhre si trovava nella cabina di pilotaggio di un aereo che trasportava riso e cibo verso la città occidentale di Jumla, quando è precipitato ed è esploso in fiamme, uccidendo tutte e nove le persone a bordo. Quattro anni più tardi Anju, rimasta sola con una figlia, era già pronta a pilotare, diventando una delle sei donne impiegate in quel ruolo in tutta la compagnia aerea.

Anju in seguito si è risposata e ha avuto un secondo figlio mentre continuava a costruire la sua carriera. Gli amici e la famiglia dicono che adorava il suo lavoro ed era un piacere averla accanto: "Era una donna coraggiosa - ha raccontato chi la conosceva alla Bbc - Era una donna determinata che difendeva i suoi sogni e realizzava quelli del marito". Una vita spezzata insieme a quelle delle altre 71 persone che si trovavano a bordo del volo della Yeti Airlines precipitato in fase di atterraggio nella regione di Pokhara lunedì 15 gennaio.