Marito ucciso nel sonno dalla moglie senza un perché: "Volevo suicidarmi, invece gli ho sparato in faccia"

Mark Anthony Vella è ricordato da tutti come un marito e padre affettuoso. Una tranquilla vita lavorando come agricoltore a Murrumbateman nel New South Wales, nel sudest dell'Australia. In una notte di agosto del 2021 è stato ucciso nel sonno da sua moglie, Dale Lee Vella. La donna è stata condannata a 24 anni di carcere. L'omicidio, secondo il giudice, potrebbe non essere mai compreso. "È chiaro che (Dale Vella) ha ucciso suo marito", ha detto il giudice Helen Wilson durante la lettura della sentenza venerdì presso la Corte Suprema del New South Wales. "Il motivo per cui è successo è molto meno chiaro e potrebbe non essere mai conosciuto". Il caso ha tenuto banco a lungo sui media australiani.

La coppia, secondo quanto riscostruisce 9news, aveva trascorso una giornata relativamente normale nella sua proprietà di Murrumbateman. Vella aveva notato che mancava uno dei loro cani e la coppia aveva percorso a lungo su un quad tutta la proprietà per trovare l'animale. Marito e moglie avevano poi accatastato legna da ardere e poi cenato con l'amico David Borg e la figlia Georgia. Più tardi quella notte, Vella ha puntato una pistola all'occhio destro del marito mentre dormiva e gli ha sparato da distanza ravvicinata. Mark Anthony Vella non ebbe il tempo di rendersi conto di cosa stava accadendo, morì sul colpo.

Il vicino di casa Borg venne svegliato da un forte botto e da un colpo alla sua porta. La donna gli chiedeva di chiamare un'ambulanza e gli disse: "Stavo per spararmi, ma gli ho sparato". La figlia Georgia vive nel rimpianto di non aver fatto nulla per aiutare suo padre. "Ma non c'era niente che lei o chiunque altro avrebbe potuto fare per aiutarlo", ha detto il giudice Wilson. Dale Lee Vella non ha mai negato di aver ucciso suo marito nella loro grande casa sugli altopiani meridionali, ma si è dichiarata colpevole solo di omicidio colposo. L'avvocato della donna Greg Hoare ha sostenuto che all'epoca la moglie-killer avesse problemi mentali gravi.

"Mi rattrista che tu abbia pensato che le tue uniche due opzioni fossero il suicidio o l'omicidio di Dale", ha scritto il vicino di casa Borg in una lettera a Dale. "Non avrò mai un altro amico come Mark." Interrogata dalla polizia dopo il suo arresto, Vella aveva detto di aver subito per anni non meglio specificati abusi psicologici da suo marito.

In un video registrato sul suo telefono prima dell'omicidio, la si vede dire alla telecamera: "Non posso più vivere così, gli ho permesso di abusare emotivamente (dei loro figli) per anni, ho provato ad andarmene, ma non gli importa di nessuno tranne che di se stesso". "Nessuno dei figli crede che la vittima abbia mai abusato di loro o della loro madre, tutti hanno parlato di lui come di un padre amorevole", ha detto venerdì il giudice Wilson. "Questo tribunale non accetta la demonizzazione del signor Vella". I figli della coppia hanno assistito in lacrime alla lettura della sentenza. Dale Lee Vella potrà beneficiare della libertà condizionale nel 2039.

