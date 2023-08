L'insegnante in pensione condannato a morte per alcuni tweet

Condannato a morte per aver criticato pacificamente il governo sui social media. Succede in Arabia Saudita, dove a luglio Mohammed al-Ghamdi, accusato di cospirazione contro la leadership saudita, indebolimento delle istituzioni statali e sostegno all'ideologia terroristica, è stato condannato alla massima pena dalla Corte penale istituita nel 2008 per giudicare i casi di terrorismo. Il tribunale saudita ha condannato l’insegnante 54enne in pensione basandosi esclusivamente sulla sua attività su Twitter e YouTube, ha dichiarato Human Rights Watch.

La sentenza

Il pubblico ministero ha chiesto le pene massime per tutte le accuse contro al-Ghamdi per aver commesso crimini che "hanno preso di mira lo status del re e del principe ereditario", sostenendo che "la grandezza delle sue azioni è amplificata dal fatto che si sono verificate attraverso una piattaforma mediatica globale, che richiede una punizione severa".

Secondo gli attivisti per i diritti umani che seguono la vicenda, il caso Mohammed al-Ghamdi evidenzia un'intensa repressione delle critiche pubblicate sui social media, anche riguardo a post pacifici o tramite account che hanno pochi follower. Quello di Mohammed al-Ghamdi su X, ex Twitter, aveva solo 5 tweet e 9 follower, ma conteneva molti retweet di noti critici del governo saudita. Al-Ghamdi non si considera un attivista politico o per i diritti umani, sostiene di essere un privato cittadino che ha semplicemente espresso alcune preoccupazioni sul governo saudita sulla piattaforma X.

Cosa è successo

Le forze di sicurezza saudite hanno arrestato al-Ghamdi davanti alla moglie e ai figli l'11 giugno 2022, fuori dalla sua casa. Lo hanno portato nella prigione di al-Dhahban, a nord di Jeddah, dove è stato tenuto in isolamento per quattro mesi. La sua famiglia non è riuscita a contattarlo, Mohammed al-Ghamdi non ha avuto nemmeno la possibilità di prendere medicine per curarsi e di parlare con un avvocato, concessione che ha ottenuto solo un anno dopo la reclusione. Ora si trova in un'altra prigione, a Riyadh.

Saeed al-Ghamdi, fratello del condannato a morte, noto studioso islamico saudita e critico del governo che vive in esilio nel Regno Unito, sostiene che il caso contro Mohammed è stato almeno in parte costruito e che "la falsa sentenza mira a farmi dispetto personalmente dopo i tentativi falliti delle indagini di riportarmi nel Paese". Secondo Human Rights Watch le autorità saudite decidono di vendicarsi sempre più spesso contro i familiari dei critici e dei dissidenti all'estero nel tentativo di costringerli a tornare nel Paese. "È difficile vedere come le promesse della leadership saudita di diventare una società più rispettosa dei diritti siano significative quando un semplice tweet critico può portare a una condanna a morte", ha detto Loey Shea, ricercatore presso Human Rights Watch.

