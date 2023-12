Il video dell'imprendibile capo delle Brigate al Qassam (Hamas): "E' molto diverso da come pensavano"

Lo credevano costretto a muoversi in sedia a rotelle, privo delle gambe e di un braccio. Sembrerebbe invece che il leader dell'ala militare di Hamas Mohammed Deif sia in discreta forma. Con gli arti inferiori intatti, sarebbe in grado di camminare in modo autonomo, seppur zoppicando. La notizia emerge da un report e un video dell'intelligence israeliana. Deif non solo è vivo, ma sarebbe più in salute di quanto molti avessero pensato finora.

Le informazioni circolate finora su Mohammed Deif, considerato il capo delle Brigate al Qassam (il braccio armato di Hamas), sono scarse. A differenza di molti altri membri dell'organizzazione politico-militare palestinese, l'uomo ha vissuto la sua vita nell'ombra, e le sue foto o i suoi video sono rari. Diversi documenti in circolazione da oltre un decennio lo descrivevano come privo di entrambe le gambe e di un braccio a causa di un attacco aereo israeliano. L'uomo avrebbe perso gli arti in uno degli almeno sette attentati alla sua vita tentati dal governo di Tel Aviv. Tutti falliti.

Secondo la Radio dell'Esercito, era stato il ministro Avi Dichter a riferire quasi 20 anni fa che Deif era parzialmente paralizzato. La rivelazione che avesse perso le gambe, ha ricostruito il media Times of Israel, è avvenuta un anno dopo, ma le dichiarazioni di Dichter sarebbero state l'ultimo commento ufficiale israeliano sulle sue condizioni. In Israele erano quindi convinti che Deif fosse costretto a muoversi su una sedia a rotelle. Ciò nonostante ha continuato ad essere considerato tra i nemici di più alto profilo di Israele, accusato di essere l'ideatore di decine di attacchi armati contro il Paese.

Il rapporto, citato dal quotidiano Maariv, parla anche di prove video che mostrerebbero il capo delle Brigate al Qassam che cammina con le proprie forze, pur zoppicando leggermente, con quelle che sembrano essere le sue stesse gambe. Le immagini sarebbero state raccolte di recente dalle truppe israeliane presenti a Gaza.Secondo quanto riporta la Radio Militare, la notizia sulle reali condizioni del terrorista non avrebbe colto alla sprovvista le forze armate. Il rapporto non dice se anche le notizie sulla sua perdita di un occhio in un precedente tentativo di omicidio siano esagerate.

Il servizio di sicurezza dello Shin Bet "non lo riconoscerebbe se lo incontrassero per strada", ha recentemente dichiarato al settimanale britannico The Economist il giornalista investigativo Shlomi Eldar. Secondo il quotidiano Maariv il video recuperato dai militari a Gaza ha modificato le conoscenze dell'esercito su Deif. Di recente le forze militari israeliane hanno lanciato sulla Striscia volantini in arabo in cui si dicono pronte a dare 100mila dollari a chi fornisca informazione utili alla sua cattura.