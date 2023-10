Mohammed Deif, chi è il leader militare di Hamas

Dietro gli attacchi di Hamas contro Israele c'è Mohammed Deif, la mente dell'Operazione Tempesta al-Aqsa. Deif non è il suo nome vero. Conosciuto con il suo nome di battaglia, Mohammed Diab al Masri è l’artefice dell'assalto senza precedenti a Israele. Un'operazione preparata da un uomo che da anni è il ricercato numero uno di Tel Aviv, che ha provato a farlo fuori in ogni modo. Il capo delle Brigate Ezzedin al-Qassam dal luglio 2002 si è unito a Hamas nel 1990 e negli ultimi 20 anni è sopravvissuto a diversi tentativi israeliani di assassinarlo.

In un raid nel 2014 perse la moglie e il figlioletto di sette mesi, mentre il più recente tentativo conosciuto di eliminarlo risale all'operazione "Guardiano delle Mura" nel 2021. Le biografie citano sei o persino otto episodi di azioni mirate per ucciderlo, lui però è sempre scampato riportando ferite serie. Nessuno ne è certo, però c’è chi dice abbia perso un occhio e una mano o che cammini a fatica per le conseguenze di una scheggia.

Di Deif si sa poco. Nessuno lo conosce per davvero, tranne la sua famiglia e un piccolo gruppo di membri di Hamas. Attualmente ci sono tre foto di Deif: una molto vecchia, un'altra di lui mascherato e un'immagine della sua ombra. Quella che circola in queste ore è del 2001, quando fu rilasciato da un carcere dell'Autorità Palestinese su richiesta di Israele. L'anno dopo, nel 2002, ha assunto il comando di al-Qassam dopo l'assassinio del suo comandante in capo, Salah Shehadeh.

Muovendosi nell'ombra, Deif ha ordinato ai membri di Hamas di partire e prendere il controllo dei siti di Israele, uccidendo israeliani e prendendone altri in ostaggio. La sua prima specialità sono state le prese di ostaggi, azione ripetuta in queste ore su scala massiccia. Ma Deif è diventato l'ideatore dei razzi Qassam, che stanno piovendo su Israele: questi, quando sono sparati a migliaia, tutti insieme, come in questo momento, bucano l'Iron Dome, il potente sistema di difesa di Israele.

Oltre ai missili, Deif è l'ingegnere della rete di tunnel di Gaza. Qui, negli anni duri dell'embargo imposto da Israele, che calcolava le calorie minime medie indispensabili alla sopravvivenza dei palestinesi, circa 2.279 pro capite, sono stati contrabbandati beni di prima necessità. Con il tempo, la cosiddetta metropolitana di Gaza è diventato il luogo di scambio per ottenere ciò che ha consentito a Hamas di lanciare attacchi continui contro Israele. Sfuggendo alla potente rete di intelligence israeliano per 20 anni, Deif ha sfruttato il momento adatto per dimostrare dimostrato al mondo, in modo brutale, che è ancora cui al capo del comando militare di Hamas e che ha un solo obiettivo: arrivare al potere a Ramallah, in Cisgiordania.