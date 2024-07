Il molo galleggiante a Gaza verrà smontato definitivamente

Avrebbe dovuto, nelle intenzioni degli Stati Uniti, segnare un punto di svolta nell'ingresso di aiuti umanitari via mare nella Striscia di Gaza in tempo di guerra. Invece il molo temporaneo che l'esercito americano ha costruito in breve tempo sulle spiagge dell'enclave palestinese ha ampiamente fallito nella sua missione. Dopo pochi mesi di vita e funzionamento, il porto verrà smontato definitivamente. È quanto hanno detto in forma anonima alcuni funzionari del governo degli Stati Uniti a diversi giornali internazionali, in quella che risuona come un fallimento del progetto dell'amministrazione di Joe Biden lanciato lo scorso marzo. Fonti dell'Associated press affermano che l'obiettivo è quello di smaltire tutti gli aiuti accumulati a Cipro e sul molo Usa portandoli in un'area sicura sulla costa della Striscia di Gaza. Una volta fatto ciò l'esercito americano smantellerà il molo e se ne andrà, specificano i funzionari Usa parlando in condizione di anonimato.

Costato 320 milioni di dollari, il porto galleggiante - noto come Joint Logistics Over the Shore (Jlots) - era già stato smontato e rimontato più volte a causa di vari problemi, tra cui eventi meteorologici avversi. Ma già dall'annuncio, l'amministrazione americana aveva fatto intendere la breve durata della struttura, perché considerata una provvisoria ed emergenziale, utile ad alleviare la fame della popolazione di Gaza in un momento in cui il passaggio degli aiuti tramite i valichi di terra era stato bloccato dall'esercito israeliano. Il molo non è mai stato concepito come qualcosa di più di una misura tampone mentre l'amministrazione Biden spingeva Israele a consentire l’ingresso di più cibo e altri rifornimenti a Gaza attraverso le rotte terrestri: un modo teoricamente molto più efficiente per fornire aiuti. A regime, dal molo sarebbe dovuto passare poco più di un quarto del fabbisogno di aiuti della Striscia di Gaza, ma non è mai successo.